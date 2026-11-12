Bénin : le CES et la CBDH envisagent des actions communes pour renforcer les droits économiques et sociaux

Le Conseil économique et social (CES) et la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) explorent les possibilités d’une collaboration pour renforcer la promotion et l’effectivité des droits économiques, sociaux et culturels au Bénin. Des initiatives concrètes pourraient être engagées dès 2027.

La promotion des droits économiques, sociaux et culturels pourrait bénéficier d’une nouvelle dynamique institutionnelle au Bénin. Le lundi 9 novembre 2026, le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, a reçu en audience le président de la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH), le professeur Abou-Bakari Imorou. Les échanges ont principalement porté sur les possibilités d’actions conjointes entre les deux institutions à partir de 2027.

Cette démarche repose sur un constat partagé : les droits économiques, sociaux et culturels occupent une place importante dans l’amélioration des conditions de vie des populations. En effet, ils concernent notamment les conditions indispensables à une existence digne et à l’épanouissement des citoyens. Pour les deux institutions, leur meilleure prise en compte dans les politiques publiques représente donc un enjeu d’intérêt national.

À l’issue de la rencontre, le président de la CBDH a expliqué les motivations de cette démarche. Selon Abou-Bakari Imorou, les deux structures disposent de domaines d’intervention qui se rejoignent sur la question des droits humains. Il a ainsi indiqué être venu échanger avec son homologue du CES afin d’identifier les initiatives susceptibles d’être conduites ensemble pour promouvoir ces droits à l’échelle nationale.

Par ailleurs, le président de la CBDH a salué l’accueil réservé à ses propositions par Abdoulaye Bio Tchané. Dans le cadre de cette démarche, la Commission a préparé une note de synthèse regroupant plusieurs pistes d’action. Le document a été transmis au président du CES et servira de support aux prochaines discussions. Toutefois, aucune initiative précise n’a encore été officiellement annoncée. Les deux institutions devront donc poursuivre leurs concertations pour déterminer les actions à retenir et leurs modalités de mise en œuvre.

Une réflexion engagée depuis avril 2026

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité d’un dialogue amorcé plusieurs mois auparavant. En avril 2026, les deux institutions avaient déjà échangé sur les liens entre les droits fondamentaux et les réalités socio-économiques des populations. Les discussions avaient notamment abordé les effets des politiques économiques sur les droits humains, la protection sociale et le suivi des recommandations sociales issues des travaux du CES.

Avec cette nouvelle audience, le CES et la CBDH souhaitent approfondir leurs échanges et donner une dimension plus opérationnelle à leur coopération. L’année 2027 pourrait ainsi marquer le début d’initiatives communes destinées à renforcer la réalisation effective des droits économiques, sociaux et culturels au Bénin.