Bénin : le CES organise une campagne nationale de sensibilisation des populations sur trois lois

Le Conseil économique et social (CES) entend rapprocher les textes législatifs des citoyens à travers une vaste mission de sensibilisation déployée dans les douze départements du Bénin. L’initiative, qui démarrera dans le Nord du pays du 17 au 19 novembre 2026, sera conduite sous la présidence effective d’Abdoulaye Bio Tchané.

Faire connaître les lois aux citoyens, mais surtout leur permettre d’en comprendre les implications dans leur quotidien. C’est l’ambition affichée par le Conseil économique et social (CES) à travers une mission nationale d’imprégnation et de sensibilisation des populations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des nouvelles attributions de l’institution, notamment son rapprochement avec les populations, conformément à la loi organique n° 2024-26 du 17 juillet 2024 et ses modifications intervenues en 2026.

Trois textes majeurs seront au centre de cette opération : la loi n° 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Code pastoral ainsi que le Code de la route. Des dispositions législatives qui concernent directement plusieurs catégories socioprofessionnelles, des producteurs agricoles aux éleveurs, en passant par les commerçants et les usagers de la route.

Pour le CES, l’enjeu dépasse la simple présentation des textes. L’institution veut favoriser leur appropriation par les populations et recueillir les préoccupations des acteurs directement concernés. Le communiqué précise que les échanges s’appuieront sur des « communications pédagogiques, accessibles et adaptées aux réalités socioculturelles des différentes localités, y compris en langues locales ». Une démarche qui vise à rendre le contenu des lois plus compréhensible et à faciliter leur application dans les activités quotidiennes.

2 400 acteurs concernés dans les douze départements

L’ambition affichée est de toucher 2 400 acteurs communautaires et institutionnels à travers 24 séances communales. Les élus locaux, les organisations de femmes et de jeunes, les représentants de la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses figurent notamment parmi les publics ciblés.

La première phase se déroulera du 17 au 19 novembre 2026 dans les quatre départements du Nord. Elle sera présidée par le président du CES, Abdoulaye Bio Tchané, avec la participation d’experts des ministères sectoriels concernés. Parakou et Kandi accueilleront les premières rencontres le mardi 17 novembre, avant Djougou le mercredi 18 novembre et Natitingou le jeudi 19 novembre. Les séances sont prévues dans les salles de conférence des préfectures.

La deuxième phase est programmée du 7 au 11 décembre 2026. Elle concernera vingt autres communes et arrondissements assimilés, sous la conduite des coordonnateurs départementaux du CES.

Au-delà de la vulgarisation des textes, cette mission entend également instaurer un cadre de dialogue entre les institutions et les citoyens. Les attentes, propositions et difficultés exprimées sur le terrain seront recueillies afin d’être portées à l’attention des décideurs publics. Le CES entend ainsi faire de cette initiative un instrument de concertation, mais aussi un moyen de mieux rapprocher l’action publique des réalités vécues par les populations.