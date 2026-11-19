La protection des femmes dans les situations de conflits armés a été au centre d’une matinée d’échanges organisée jeudi 19 novembre 2026 à Cotonou. À l’initiative du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en partenariat avec la Coopération suisse et le ministère des Affaires étrangères, cette rencontre a réuni des membres du corps diplomatique et des représentants de plusieurs administrations béninoises autour des exigences du droit international humanitaire (DIH).

La séance s’est tenue dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Elle a permis d’examiner les risques auxquels les femmes et les filles sont exposées dans les conflits armés, mais aussi les mesures nécessaires pour renforcer leur protection. Les discussions ont notamment porté sur les violences sexuelles, les déplacements forcés, la perte des moyens de subsistance et les difficultés d’accès aux services essentiels.

Pour Hubert Nzakimuena, chef de mission du CICR au Bénin, l’implication des diplomates est déterminante dans la promotion du droit humanitaire. Il a expliqué que cette activité visait à réunir les représentations diplomatiques et les administrations concernées, notamment les ministères de l’Intérieur et de la Défense, afin de favoriser une réflexion commune sur la protection des femmes.

« À travers la diplomatie, nous pouvons redynamiser, rappeler et renforcer les principes et les règles humanitaires. Nous pouvons amener un changement des comportements, une amélioration des pratiques opérationnelles et aussi trouver des solutions aux défis que pose le monde contemporain », a-t-il souligné.

Les femmes face aux risques des conflits armés

Au nom de la Coopération suisse, Gabriella Spirli, cheffe de la Coopération suisse au Bénin, a rappelé que les femmes et les filles figurent parmi les personnes les plus exposées aux conséquences des conflits. Outre les déplacements forcés, elles subissent des violences sexuelles et fondées sur le genre, tandis que leur accès aux soins, à l’éducation et aux ressources nécessaires à leur subsistance devient souvent plus difficile.

La représentante suisse a insisté sur la nécessité de prévenir ces violations, de protéger les survivantes et de garantir leur accès à la justice. Elle a également défendu une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les opérations humanitaires et l’application du droit international humanitaire.

La Suisse entend aussi soutenir leur participation aux processus de prévention des conflits, de médiation et de reconstruction. Cet engagement se traduit notamment au Bénin par le Programme d’appui à l’égalité de genre (PAEG), qui accompagne la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

Dans le cadre de ce programme, la Coopération suisse prévoit d’accompagner l’élaboration du nouveau Plan d’action national 1325. Elle soutient également des dispositifs de prévention et de prise en charge des violences, notamment les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) et les Centres intégrés de prise en charge des violences (CIPEC).

Le Bénin réaffirme son engagement en faveur du droit humanitaire

Au nom du gouvernement béninois, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l’ambassadeur Franck Armel Afoukou, a salué l’initiative du CICR et de la Coopération suisse. Il a rappelé que les conflits armés exposent les femmes à des risques particuliers, tout en soulignant qu’elles ne doivent pas être considérées uniquement comme des victimes.

Selon lui, elles jouent également un rôle essentiel dans la résilience des communautés, la consolidation de la paix et la reconstruction. Leur protection doit donc être garantie avant, pendant et après les conflits.

Le représentant du ministère a également évoqué les actions conduites dans le nord du Bénin avec l’appui des partenaires humanitaires. Ces interventions portent notamment sur l’assistance alimentaire, l’accès à l’eau, le renforcement des infrastructures et le soutien aux activités agro-pastorales. Elles contribuent à améliorer les conditions de vie des populations, en particulier celles des femmes.

Les échanges de Cotonou interviennent alors que le CICR et plusieurs États poursuivent une initiative mondiale destinée à renforcer le respect du droit international humanitaire. Selon Hubert Nzakimuena, plus de 120 États y participent. Le processus doit aboutir en décembre 2026 à Amman, en Jordanie, avec l’adoption envisagée d’une déclaration politique réaffirmant la nécessité de protéger les civils dans les conflits armés.

Pour le chef de mission du CICR, les discussions organisées à Cotonou ont permis aux participants de mieux cerner le rôle de la diplomatie dans la défense des principes humanitaires et de réfléchir aux moyens de renforcer leur application.