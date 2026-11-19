Les longues files d’attente observées devant plusieurs stations-service suscitent des interrogations sur la disponibilité des produits pétroliers au Bénin. Face aux difficultés d’approvisionnement rencontrées par les usagers, le directeur général des Dépôts pétroliers du Bénin (DPB), Sosthène H. Mesmin Hounsou, a apporté des explications dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il assure que les stocks des dépôts ne sont pas épuisés et met en avant les contraintes liées à la distribution.

Selon le responsable, le pays continue de s’approvisionner régulièrement en produits pétroliers. Il distingue toutefois la disponibilité des carburants dans les dépôts de stockage de leur présence effective dans les stations-service. Entre ces deux étapes intervient une chaîne logistique qui commence par les commandes des distributeurs.

Les Dépôts pétroliers du Bénin, qui représentent l’État dans le dispositif d’approvisionnement, réceptionnent et traitent les commandes des opérateurs agréés. Ces derniers achètent ensuite les produits dans les dépôts, avant de les transporter vers leurs propres stations. C’est donc à leur niveau que s’effectue une partie essentielle de la distribution finale.

Une demande accrue face à des capacités limitées

Pour expliquer les files d’attente, Sosthène H. Mesmin Hounsou évoque une hausse importante de la fréquentation des stations-service. Il estime que certains établissements, initialement dimensionnés pour servir une fraction de la population, doivent désormais répondre à une demande beaucoup plus élevée.

Cette évolution met sous pression leurs moyens humains et matériels. Une station qui fonctionnait avec deux équipes ou quelques camions de livraison doit renforcer ses effectifs et sa flotte pour absorber un volume de ventes multiplié. Les délais de commande et de transport peuvent ainsi ralentir le ravitaillement, même lorsque les produits restent disponibles dans les dépôts.

Le directeur général des DPB souligne également le changement des habitudes d’approvisionnement. Pendant plusieurs décennies, une partie des consommateurs s’est tournée vers le marché informel, alimenté notamment par les produits en provenance du Nigeria. Les prix pratiqués dans ce circuit étaient souvent inférieurs à ceux des stations officielles, en raison notamment des subventions appliquées pendant longtemps par le pays voisin.

La situation a évolué depuis la crise d’avril 2026 et la réduction des subventions nigérianes. Le carburant vendu dans le circuit informel est devenu plus rare et plus cher. Alors qu’un écart de 150 à 200 FCFA pouvait autrefois séparer les prix des deux circuits, le phénomène s’est inversé. Dans certaines localités, le litre vendu dans le marché parallèle atteint désormais 1 000 à 1 200 FCFA, contre 750 FCFA à la pompe.

Les délais de livraison passés en revue

Face aux difficultés signalées par les distributeurs, les responsables des DPB ont engagé des échanges avec les opérateurs afin d’identifier les obstacles à l’approvisionnement. Les délais observés entre l’arrivée des navires, le déchargement des produits et le traitement des commandes ont notamment été examinés.

Selon Sosthène H. Mesmin Hounsou, les temps morts identifiés ont été supprimés afin d’améliorer la fluidité des opérations. Il estime que la situation devrait progressivement s’améliorer à mesure que les consommateurs retrouveront leurs habitudes d’achat dans les stations-service.

Le responsable a également tenu à clarifier le rôle de l’État dans le développement du réseau de distribution. Contrairement à certaines perceptions, les stations-service ne sont pas construites par le gouvernement. Le secteur est libéralisé et leur implantation relève d’opérateurs privés agréés, même si les pouvoirs publics encouragent les investissements dans les infrastructures. À ce sujet, il indique que le nombre de stations-service est passé de 215 en 2019 à près de 500 en 2026. Une évolution qui traduit, selon lui, l’élargissement du réseau formel de distribution des produits pétroliers au Bénin.