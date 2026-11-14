Bénin : le FDAC lance trois appels à projets pour financer les initiatives culturelles

Le gouvernement béninois relance le financement des initiatives artistiques et culturelles avec la deuxième édition du Fonds de développement des arts et de la culture (FDAC). À travers trois appels distincts, le ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine entend soutenir les acteurs du secteur et contribuer à la structuration de l’écosystème culturel national.

Annoncée dans un communiqué du 11 novembre 2026, cette nouvelle édition couvre trois domaines d’intervention. Le premier appel concerne la création et la production d’œuvres artistiques tandis que le deuxième porte sur la programmation et la diffusion des œuvres auprès des publics. Quant au troisième, il s’agit d’un appel à manifestation d’intérêt consacré aux équipements artistiques et culturels, notamment la programmation et les publics, les résidences ainsi que la formation continue.

Les candidatures sont ouvertes depuis le 12 novembre 2026. Cependant, les délais de soumission varient selon les dispositifs. Pour les deux premiers appels, les dossiers doivent être déposés au plus tard le 15 janvier 2027. En revanche, les candidatures relatives aux équipements artistiques et culturels sont recevables jusqu’au 1er février 2027.

Pour participer, les structures doivent justifier d’une existence légale depuis le 1er janvier 2026 au minimum. Par ailleurs, une seule proposition peut être déposée pour l’ensemble des volets Création/Production et Programmation/Diffusion. Une autre candidature est autorisée pour l’appel consacré aux équipements.

Les dossiers doivent être transmis sur la plateforme e-service, conformément aux lignes directrices de chaque appel. Pour les deux premiers volets, les candidats doivent notamment fournir le formulaire, le fichier de pilotage renseigné ainsi que les documents administratifs et d’expérience.

En outre, les anciens bénéficiaires du FDAC ne sont pas automatiquement éligibles. Seuls ceux dont les projets sont achevés et les rapports finaux dûment validés peuvent participer à cette nouvelle édition. Enfin, le gouvernement prévoit une campagne d’information et de communication. La publication des résultats est annoncée pour la période d’avril à mai 2027.