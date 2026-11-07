Bénin : le FMI conclut sa mission de 2026 et recommande une politique budgétaire prudente

Une équipe du Fonds monétaire international, conduite par Sonali Das, a séjourné à Cotonou pour les consultations annuelles au titre de l’article IV du 27 octobre au 6 novembre 2026. La cheffe de mission a dressé un bilan favorable de l’économie béninoise à l’issue de cette visite.

Ces dernières années, le pays a enregistré, une croissance soutenue, portée par la hausse des exportations de produits transformés et le dynamisme des technologies de l’information. En 2025, la croissance réelle a atteint 8,1 %, son niveau le plus élevé depuis près de deux décennies selon le FMI. Sur le plan budgétaire, le Bénin a ramené son déficit sous la norme de 3 % du PIB fixée par l’UEMOA dès 2024. En février 2026, le Conseil d’administration du FMI a achevé , l’examen des trois programmes de financement lancés depuis 2022, ouvrant un décaissement d’environ 118 millions de dollars.

Une croissance qui devrait ralentir sans fragiliser l’économie

Le FMI table sur une croissance de 7,8 % pour 2026, puis d’environ 7 % en 2027, en raison de la répercussion progressive de la hausse des coûts de transport et des importations. L’inflation reste contenue et devrait revenir à la cible de 2 % en 2027. Mme Das estime que « les perspectives à moyen terme demeurent favorables », soutenues par la transformation des produits agricoles et les réformes en cours.

Le FMI prévoit un déficit budgétaire de 2,3 % du PIB en 2026 et de 2,9 % en 2027, toujours en dessous du seuil communautaire. Pour la suite, les services du FMI recommandent de maintenir une politique budgétaire prudente tout en protégeant les dépenses sociales prioritaires. Ils insistent sur la nécessité d’élargir l’assiette fiscale et de réduire les exonérations, afin de dégager des marges pour le développement.

Mme Das a salué les efforts des autorités pour renforcer la transparence de la dette publique, notamment la publication de données retraitées conformes aux standards internationaux. Elle juge néanmoins utile de mieux superviser les entreprises publiques et de renforcer le suivi des risques budgétaires et des marchés publics.

La mission a rencontré le ministre de l’Économie et des Finances, Aristide Medenou, ainsi que plusieurs responsables gouvernementaux, des acteurs de la société civile et du secteur privé. Mme Das a conclu en remerciant « les autorités béninoises pour leur accueil chaleureux » et pour un dialogue « ouvert et constructif ».