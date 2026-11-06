Bénin : le gouvernement crée un observatoire pour lutter contre l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale

Le Conseil des ministres, réuni mercredi 4 novembre 2026 sous la présidence de Romuald Wadagni, a décidé de créer l’Observatoire national du Progrès social (ONPS). Placé sous la tutelle de la Présidence de la République, il devra assurer un suivi « holistique » de l’extrême pauvreté, de la santé sexuelle et reproductive et de la situation des populations vulnérables.

Ce chantier intervient alors que trois quarts des Béninois vivent une situation de pauvreté modérée (41 %) ou élevée (35 %), selon une enquête d’Afrobarometer s’appuyant sur des données de la Banque mondiale. Un document programmatique intitulé « Nouvelle dynamique » estime que l’extrême pauvreté affecte encore un tiers de la population.

Un outil d’analyse au service de l’action publique

L’ONPS reprendra le suivi qui relevait jusqu’ici de l’Observatoire de la Famille et de l’Action sociale. Il centralisera et analysera les données sociales, contribuera à mieux cibler les bénéficiaires des programmes de protection sociale et réalisera des études sur les problèmes identifiés. Il pourra aussi alerter le chef de l’État sur les situations préoccupantes et donner des avis sur les projets de politiques sociales.

Le gouvernement justifie cette création par le besoin d’un dispositif capable d’« éclairer la prise de décision » en faveur de l’inclusion sociale. Chaque année, l’observatoire devra publier un rapport sur la situation sociale du pays, avec l’évolution des indicateurs clés, et proposer des mesures correctrices. Ses statuts ayant été approuvés, le Conseil a demandé aux ministères concernés de veiller à sa mise en place rapide.