Bénin : le gouvernement évalue les performances du système éducatif pour améliorer sa qualité

Le Bénin a tenu, les 12 et 13 novembre 2026 à Cotonou, la Revue sectorielle conjointe de l’éducation. Portée par le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Armand Kuyema NATTA, elle vise à exiger des acteurs du secteur des résultats tangibles et un suivi rigoureux des recommandations retenues pour l’année 2027.

Un secteur en pleine mutation depuis plusieurs années

Le pays s’appuie depuis 2018 sur le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) 2018-2030, document cadre censé guider la modernisation de l’école béninoise jusqu’à la fin de la décennie. Parmi les chantiers engagés figurent la gratuité des enseignements maternel et primaire, la réforme de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle, ainsi qu’un processus de décentralisation-déconcentration de la gestion du secteur.

Le Ministre NATTA a insisté lors du lancement sur la nécessité d’un bilan sans concession : « J’attends de vous de meilleurs résultats au cours de cette revue. Nous devons analyser sans complaisance les écarts constatés, dégager les recommandations réalistes, les hiérarchiser et les suivre tout au long de l’année 2027. Je compte sur l’alignement des interventions des PTF et tous les acteurs pour que le système éducatif puisse revenir à des normes prévues. Je réitère l’engagement du Gouvernement à poursuivre avec vous, la transformation de notre système éducatif vers la qualité. »

Le Secrétaire technique permanent du PDDSE, Wilfried GUEZODJE, a détaillé le programme des deux journées : « Pendant deux jours, nous ferons le point sur les recommandations de la revue 2025. Nous analyserons ensuite la performance du secteur, puis nous travaillerons en groupes sur le financement, les indicateurs et la coordination. » La rencontre a réuni les Ministres Adéyèmi Clément KOUCHADE (Enseignement Secondaire), Awaou BACO (Petites et Moyennes Entreprises et Promotion de l’Emploi), Georges ALE (Cadre de Vie et Développement Durable), ainsi que Yvette Onibon DOUBOGAN, représentante du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et Laure WEISGERBER, Directrice de l’Agence Française de Développement (AFD), autour de la note de performance soumise à l’analyse des participants.