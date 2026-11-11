Bénin : Le marché de gros se prépare à accueillir ses premiers exploitants en 2027

Le marché international de gros d’Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi, pourrait accueillir ses premiers exploitants au début de l’année 2027. Cette nouvelle échéance a été évoquée par Éric Akouté, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), dans un reportage de Radio France internationale (RFI). D’une superficie d’environ 160 hectares, cette infrastructure doit contribuer à réorganiser la commercialisation et la distribution des produits alimentaires au Bénin.

Les installations sont déjà disponibles, mais les préparatifs se poursuivent pour assurer le fonctionnement du site. Selon Éric Akouté, le recrutement des exploitants est en cours. Il s’agit de constituer un ensemble d’acteurs capables de travailler de manière coordonnée dans ce nouvel espace commercial. L’organisation des activités et les règles de gestion figurent également parmi les points à finaliser avant le démarrage.

Le projet bénéficie de l’expérience du marché international de Rungis, situé en région parisienne. Cette coopération porte notamment sur les procédures de fonctionnement, les méthodes de gestion et la coordination des différents intervenants. L’objectif est de mettre en place un modèle adapté aux réalités locales, tout en tirant profit de l’expérience acquise par cette grande plateforme commerciale française.