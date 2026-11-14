Bénin : le portail des services publics fait peau neuve avec de nouvelles fonctionnalités

Le portail national service-public.bj change de visage. L’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASNUM) l’a annoncé le 13 novembre. La nouvelle version veut rendre les formalités moins contraignantes, mieux protégées et ouvertes à un plus large public.

Cette refonte intervient dans le cadre du programme Smart Gouv, dont la deuxième phase court de 2022 à 2026. Ce programme prévoit la généralisation des services en ligne et la numérisation des procédures dans les grands secteurs publics. La ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a déclaré : « nous faisons gagner de l’argent, du temps à l’usager ». Pour rappel, depuis le 1er novembre, le casier judiciaire se délivre automatiquement sur la plateforme, après connexion avec le NPI, pour 1 900 FCFA.

Les nouveautés annoncées

Premier apport, Yèmi, une assistante intelligente qui accompagne l’internaute pas à pas dans ses formalités. Les entreprises disposent désormais, d’un espace qui leur est propre. La connexion aux services devient plus directe pour les personnes identifiées et les données déjà détenues par l’administration peuvent être réutilisées en toute sécurité, sans nouvelle saisie. De nouvelles fonctionnalités renforcent enfin la clarté du suivi et l’accessibilité du portail pour tous les citoyens.