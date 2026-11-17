La scène politique béninoise connait un tournant prometteur. Invité d’honneur au Conseil national de l’Union progressiste le Renouveau (UP-R) à Cotonou, le parti d’opposition Les Démocrates a frappé les esprits en plaçant le dialogue au centre des débats. Sika Abdel Kamel Ouassagari, quatrième vice-président de la formation, a officiellement remis à Joseph Fifamin Djogbénou, président de l’UP-R et de l’Assemblée nationale, un mémorandum articulé autour de six propositions majeures.

Malgré l’absence de députés issus de ses rangs à l’issue des élections législatives de janvier 2026 (où l’UP-R et le Bloc républicain se sont partagés les 109 sièges), Les Démocrates entendent affirmer leur rôle dans le débat public national.

Six axes pour refonder le pacte républicain

Le mémorandum présenté par la délégation d’opposition aborde les dossiers les plus sensibles de la vie politique et sociale du pays. Le premier volet s’attaque à l’examen d’une éventuelle loi d’amnistie. L’objectif affiché est clair : permettre la libération des personnes considérées comme détenus politiques par l’opposition et favoriser le retour sécurisé des exilés.

Par ailleurs, Les Démocrates plaident pour une relecture concertée du Code électoral afin d’en corriger certains aspects, notamment en ce qui concerne le système de parrainage pour l’élection présidentielle. Parallèlement, ils recommandent un financement public des partis politiques plus équitables.

Le quatrième point concerne la mise en place d’un cadre permanent de concertation entre la majorité et l’opposition. Les deux derniers axes élargissent la perspective au tissu social et sociétal. D’une part, le parti propose une meilleure représentation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap au sein des instances délibérantes communales. D’autre part, il appelle à un réaménagement du Code du numérique pour mieux protéger les libertés fondamentales et la liberté d’expression en ligne.

Du discours aux actes : le défi des groupes de travail mixtes

Pour éviter que ces propositions ne restent de simples vœux pieux, Les Démocrates ont proposé la création de groupes de travail mixtes, encadrés par un calendrier précis et assortis de conclusions rendues publiques.

Au-delà des clivages partisans, cette main tendue du parti Les Démocrates inaugure une ère prometteuse pour le paysage institutionnel béninois. En privilégiant la concertation directe, l’opposition esquisse les contours d’une nouvelle perspective politique, résolument tournée vers la décrispation et la cohésion nationale. Si la majorité présidentielle répond favorablement à cet appel en activant les groupes de travail mixtes proposés, ce geste pourrait bien devenir le socle d’une réconciliation durable. Le Bénin prouverait ainsi, dans la droite ligne de l’esprit de 1990, que le dialogue sincère demeure le meilleur rempart pour consolider sa démocratie.