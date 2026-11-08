Bénin : Les exportations de soja reprendront le 15 février 2027

La commercialisation des fèves de soja au titre de la campagne 2026-2027 a démarré ce vendredi 6 novembre 2026. Trois ministres du gouvernement ont annoncé cette date dans un communiqué conjoint signé le 4 novembre à Cotonou. Le document précise également les conditions de fixation du prix d’achat aux producteurs et la date de reprise des exportations.

Contrairement à une campagne encadrée par un prix d’achat fixé à l’avance, le gouvernement retient le principe du marché libre pour la rémunération des producteurs. Le calendrier distingue la commercialisation sur le marché intérieur des opérations d’exportation. Ces dernières ne pourront démarrer qu’à compter du lundi 15 février 2027. Les acteurs de la filière devront respecter cette échéance ainsi que les règles en vigueur.