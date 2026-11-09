Bénin : les exportations vers le Royaume-Uni bondissent de 62,5 %, les fruits dominent

Le ministère britannique des Affaires, de l’Innovation, des Sciences et du Commerce (Department for Business and Trade) a publié le 6 novembre 2026, une fiche statistique sur les échanges entre le Royaume-Uni et le Bénin. Les échanges de biens et de services entre les deux pays ont atteint 67 millions de livres sterling, soit 1,5 % de plus qu’un an plus tôt sur les douze mois allant jusqu’à fin juin 2026. Les importations britanniques en provenance du Bénin ont progressé de 62,5 % pour atteindre 13 millions de livres.

Cette progression intervient alors que le gouvernement béninois multiplie les efforts pour valoriser ses filières d’exportation. Une unité de production de 13,5 millions de vitroplants par an est en cours d’achèvement à la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé dans le cadre du projet PACOFIDE. Par ailleurs, un quai fruitier doté de chambres froides est en construction à l’aéroport Bernardin Gantin de Cotonou, avec une capacité de 736 palettes. Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Adin Yeton Bloukounon Goubalan, y voit « une infrastructure stratégique, une première pour notre pays ».

Une hausse concentrée sur les produits agricoles

Les exportations britanniques vers le Bénin ont représenté 54 millions de livres. Elles ont reculé de 6,9 %. La hausse la plus marquée concerne les marchandises, dont la valeur a bondi de 400 % pour atteindre 5 millions de livres. Les fruits et légumes constituent l’essentiel de ces achats, avec 5,2 millions de livres.

En 2025, le Royaume-Uni détenait une part de marché de 1,3 % au Bénin précise le document. Le pays occupait par ailleurs, le 169e rang des partenaires commerciaux britanniques sur la période étudiée. Ces chiffres proviennent des statistiques britanniques et ne reprennent pas les données déclarées par les autorités béninoises.