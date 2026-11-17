Des femmes agricultrices venues de plusieurs départements du Bénin ont entamé une visite des unités industrielles de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Organisée par la Chambre nationale d’agriculture du Bénin (CNA-Bénin), cette initiative leur permet de découvrir les différentes étapes de transformation des matières premières qu’elles produisent et les débouchés économiques qui en découlent.

Accueillies par le directeur général de la SIPI-Bénin S.A., Létondji Béhéton, les participantes ont été informées du rôle de la GDIZ dans la transformation locale des produits agricoles. Le responsable a rappelé que cette zone industrielle, créée en 2020 par le gouvernement béninois, accueille des unités spécialisées dans la transformation du coton, du soja, de la noix de cajou, du karité et d’autres produits agricoles.

Selon Létondji Béhéton, la GDIZ compte aujourd’hui plusieurs milliers de travailleurs. Les unités de transformation du coton emploient à elles seules plus de 15 000 personnes, tandis que celles consacrées à la noix de cajou regroupent plus de 4 000 travailleurs.

Permettre aux productrices de suivre le parcours de leurs récoltes

Cette visite répond à une demande exprimée par les acteurs agricoles après une première expérience organisée en 2024. À l’époque, plus de 1 200 producteurs issus des différentes filières et des 77 communes avaient découvert les installations industrielles de Glo-Djigbé. Pour cette nouvelle édition, la CNA-Bénin a choisi de mettre particulièrement les femmes agricultrices à l’honneur.

Le président de l’institution, Imali Hermann Djetta, a expliqué que cette démarche vise à reconnaître leur contribution à la production agricole et à la sécurité alimentaire. Il souhaite également leur donner accès à des informations sur les possibilités économiques offertes par la transformation locale.

Atta Kakayatchi Sahadatou, présidente de la Fédération nationale des producteurs d’anacarde du Bénin (FENAPAB), a souligné l’importance de cette démarche pour les femmes engagées dans les différentes filières agricoles. Elle estime que cette visite leur donne l’occasion de constater directement la destination de leurs productions et de découvrir les investissements réalisés dans la zone industrielle.

Elle a notamment rappelé leur contribution à toutes les étapes de la chaîne agricole, des semis à la commercialisation. « Les semis, c’est les femmes, les récoltes, c’est les femmes et une grande partie de la vente leur revient également », a-t-elle déclaré.

Pour la responsable de la FENAPAB, cette immersion doit aussi permettre aux participantes de mieux informer les producteurs restés dans leurs localités. Elle les invite à encourager la transformation des matières premières au Bénin afin que les retombées économiques profitent davantage aux acteurs nationaux. « La richesse doit rester chez nous. Au lieu qu’elle soit transformée par d’autres personnes à l’extérieur, elle doit rester dans notre pays pour que nous puissions en bénéficier », a-t-elle insisté.

Les ristournes agricoles également au programme

Au cours des échanges, les responsables ont abordé les mesures incitatives destinées aux producteurs de certaines filières. Imali Hermann Djetta a notamment expliqué le mécanisme de ristourne de 10 FCFA par kilogramme vendu, applicable au soja, au coton, à l’anacarde et au riz, sous réserve de l’atteinte des tonnages requis.

Le directeur général de la SIPI-Bénin a, pour sa part, indiqué que les responsables de la zone industrielle entendent veiller à l’application effective de ce dispositif afin que les productrices puissent bénéficier directement des retombées de leur travail.