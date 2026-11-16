Bénin : Les préfets mobilisés pour sauver les terres agricoles  

Face à l’érosion des terres cultivables passées de 43 % en 2021 à 41 % en 2023, le Gouvernement passe à l’offensive. Un atelier de sensibilisation conjoint s’est tenu le vendredi 13 novembre 2026 à Abomey, avec l’ensemble des préfets qui ont été conviés à ériger la protection du foncier agricole en priorité nationale.

La sonnette d’alarme est ainsi tirée. L’urbanisation galopante qui grignote peu à peu le territoire national menace directement l’avenir nourricier du pays. Pour enrayer cette dynamique, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP) et le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) ont uni leurs forces pour organiser conjointement, un atelier de haut niveau stratégique dédié à la mobilisation et à la protection des terres rurales à vocation agricole face aux appétits des projets d’investissement.

Présidés par les deux ministres de tutelle, les travaux ont réuni l’ensemble des préfets de département autour d’un impératif absolu : sécuriser le patrimoine foncier agricole.

Ouvrant les échanges, Antoine Houédji, Conseiller technique aux affaires foncières du MAEP, a planté le décor à travers un état des lieux chiffré et préoccupant. « Les terres cultivables sont passées de 43 % en 2021 à 41 % en 2023, soit 2 % de terres agricoles perdues en deux ans », a-t-il expliqué. Une érosion rapide qui met en péril l’équilibre rural et commande une réaction vigoureuse et concertée des autorités déconcentrées.

Durant la journée, les différentes communications présentées ont passé au crible les multiples facettes de la crise : de la pression foncière et ses corollaires aux contours du cadre juridique de protection, en passant par les responsabilités croisées des maires et des préfets, les questions de cartographie, de délimitation, de cadastre, ainsi que l’optimisation des opportunités d’investissement communal.

Au-delà de la simple préservation, l’exécutif entend donner une impulsion proactive à l’aménagement du territoire. À ce titre, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Adin Yéton Bloukounon Goubalan, a levé un coin de voile sur les ambitions de l’État : « Dans le cadre de la stratégie Bénin Vert 2033, nous voulons également identifier et sécuriser, dans chaque commune, une réserve foncière de plusieurs hectares pour mettre en œuvre l’initiative « Une commune, un poumon vert » ».

Une vision partagée par son homologue de la décentralisation, Monsieur Janvier Yahouédéhou, qui a insisté sur la dimension inter générationnelle de ce combat : « Protéger nos terres agricoles, c’est préserver notre souveraineté alimentaire, soutenir le développement de nos territoires et préparer l’avenir ».

Relayant cet appel sur le terrain, Laurent ZomaÏ, Préfet du département du Zou, a réaffirmé l’engagement de ses pairs : « Notre rôle est décisif pour intensifier, mobiliser et sécuriser les réserves foncières à vocation agricole ».

Une séance similaire sera très prochainement organisée à l’intention des maires des 77 communes que compte le pays. À travers cette démarche globale, l’État ambitionne de cimenter une gouvernance foncière rigoureuse et de sanctuariser durablement les terres nourricières du Bénin.