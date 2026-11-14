Bénin : les terres cultivables passent de 43 % à 41 %, le gouvernement veut freiner leur recul

Face à la baisse des surfaces cultivables, le gouvernement béninois veut enrayer ce recul en sécurisant les terres agricoles. Lors de l’atelier de sensibilisation des préfets organisé à Abomey le vendredi 13 novembre 2026, Antoine Houedji, conseiller technique aux affaires foncières du ministre de l’Agriculture, a expliqué : « Les terres cultivables sont passées de 43 % en 2021 à 41 % en 2023, soit 2 % de terres agricoles perdues en deux ans ». L’urbanisation rapide explique en grande partie ce recul.

Cette alerte intervient alors que la réforme foncière avance. Le 6 novembre 2026, à Cotonou, les projets TERRA BÉNIN et PPMEC II ont été lancés officiellement pour améliorer la plateforme e-Foncier. La représentante de la Banque mondiale, Karine Bachongy, en a fixé le cap : « Disposer d’un cadastre opérationnel sur tout le territoire, cartographier les terres, identifier les ayants droit et enregistrer durablement les transactions foncières. »

Les préfets en première ligne

Les ministères de l’Agriculture et de la Décentralisation ont présidé ces travaux, qui ont réuni tous les préfets autour de la protection des terres rurales destinées à l’agriculture. Le ministre Adin Yéton Bloukounon Goubalan, a annoncé : « Dans le cadre de la stratégie Bénin Vert 2033, nous voulons également identifier et sécuriser, dans chaque commune, une réserve foncière de plusieurs hectares pour mettre en œuvre l’initiative “Une commune, un poumon vert” ». Le préfet du Zou, Laurent Zomaï, a affirmé : « Notre rôle est décisif pour intensifier, mobiliser et sécuriser les réserves foncières à vocation agricole ».

Pour Janvier Yahouedehou, ministre de la Décentralisation, la responsabilité est collective : « Protéger nos terres agricoles, c’est préserver notre souveraineté alimentaire, soutenir le développement de nos territoires et préparer l’avenir ».