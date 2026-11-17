Mardi 17 novembre 2026, devant les députés de l’Assemblée nationale, le ministre délégué chargé du budget et de la fonction publique, Rodrigue Sèwènan Chaou, a présenté le budget prévisionnel de son département pour 2027. Ce budget devrait atteindre 18,61 milliards de FCFA, contre 12,29 milliards cette année, soit une progression de 51,4 %. Il représenterait 0,39 % des dépenses générales de l’État. Sur ce montant, 6,65 milliards de FCFA seraient consacrés aux investissements : construction du futur siège de la Direction générale du Budget, numérisation de l’administration, amélioration des services publics et renforcement du contrôle des finances publiques.

Pour rappel, le 16 novembre, le gouvernement a présenté les grandes orientations de son budget à la commission budgétaire, pour une enveloppe évaluée à 4 757,029 milliards de FCFA, dont environ 1 597 milliards destinés aux dépenses sociales. Le Parlement avait par ailleurs voté, en septembre, un budget de 31 641 329 965 FCFA pour l’Assemblée nationale au titre de l’exercice 2027.

Recrutements et réformes à l’agenda

Devant les élus, le ministre a affirmé : « Notre engagement porte autant sur l’exécution que sur les crédits, et nous sommes prêts à vous en rendre compte en cours d’année ». Les échanges ont aussi porté sur le recrutement des aspirants enseignants (AME), que l’exécutif compte organiser sur titre et par vagues successives, une fois leur base de données fiabilisée. Pour 2027, le ministre prévoit enfin de relire le Code des pensions civiles et militaires de retraite, le Code de transparence dans la gestion des finances publiques et la loi organique relative aux lois de finances.