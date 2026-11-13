Bénin : l’Iajp et la Fondation Konrad Adenauer questionnent l’avenir démocratique africain

L’Institut des Artisans de Justice et de paix (Iajp/Co) a procédé ce vendredi 13 novembre 2026 au lancement du 29ème symposium annuel. Organisée avec la Fondation Konrad Adenauer, cette rencontre réunit des universitaires, des acteurs de la société civile et des responsables institutionnels autour du thème : « Démocratie et développement : l’Afrique francophone à la croisée des chemins ».

À l’ouverture des travaux, Mgr Aristide Gonsallo, évêque de Porto-Novo et président de la Commission justice et paix de la Conférence épiscopale du Bénin, a insisté sur la nécessité de placer l’être humain au centre des politiques de développement. S’appuyant sur l’encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI, il a rappelé que la croissance économique ne suffit pas à garantir le progrès si ses retombées ne profitent pas concrètement aux populations.

Il a également relevé les écarts persistants entre les performances économiques affichées par certains pays africains et les conditions de vie de leurs habitants. Pour lui, les libertés politiques, l’alternance et la participation citoyenne ne doivent pas être considérées comme des obstacles à la prospérité.

Des avancées démocratiques encore fragiles

Le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Kevin Anvo, a présenté plusieurs données illustrant les évolutions contrastées de la gouvernance sur le continent. Selon les indicateurs de Freedom House, des améliorations ont été enregistrées au Bénin, au Liberia et en Sierra Leone. L’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique relève également des progrès au Bénin et en Côte d’Ivoire.

Toutefois, la tendance générale reste préoccupante. Entre 2016 et 2025, la gouvernance a reculé dans 23 des 54 pays africains évalués. Les données d’Afrobaromètre indiquent aussi que 64 % des Africains préfèrent la démocratie à tout autre régime, mais que seulement 36 % y adhèrent sans réserve.

Pour Kevin Anvo, ces chiffres traduisent les attentes des citoyens, notamment des jeunes, qui souhaitent des institutions davantage capables de répondre à leurs préoccupations. Il a également évoqué l’expérience allemande de l’après-Seconde Guerre mondiale pour illustrer la possibilité de conduire conjointement reconstruction économique et consolidation démocratique.

L’Iajp plaide pour une gouvernance fondée sur les valeurs

Le directeur de l’Iajp/Co, le père Éric Aguénounon, a rappelé que les réflexions engagées portent sur l’État de droit, l’alternance politique et les conditions du développement en Afrique. Revenant sur les transitions démocratiques amorcées dans plusieurs pays francophones, notamment au Bénin en 1990, il a regretté l’évolution de certaines pratiques politiques vers les intérêts partisans et la personnalisation du pouvoir.

Les travaux de ce symposium se dérouleront sur deux jours. Quatre communications et un panel sont prévus pour examiner les modèles de gouvernance, les effets des politiques économiques sur les populations, la formation citoyenne et les conditions d’un développement intégral.