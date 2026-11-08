Bénin : L'Union européenne accueille sept artistes pour sa 14e exposition

Sept artistes, plusieurs disciplines et une même ambition : faire découvrir la richesse de la création contemporaine. La résidence de l’Union européenne au Bénin a servi de cadre, jeudi 5 novembre 2026, au vernissage d’une nouvelle exposition portée par la galerie Case Nomade. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne, Stéphane Mund, qui a réaffirmé l’engagement de son institution en faveur des artistes béninois.

Placée sous le thème « Case Nomade Porto-Novo, on est là ! Ici aussi ! », cette exposition réunit Gérard Quenum, Karimi Chouyouti, Mukunya Ilunga, Dechris Patricorel, Sibylle Schwarz, Sunday Ibola et François Zansou, connu sous le nom de Scing. Peinture, sculpture et arts plastiques composent cette sélection qui donne à voir différentes expressions artistiques.

Dans son allocution, Stéphane Mund a rappelé que l’ouverture de la résidence aux artistes béninois constitue une tradition entretenue par les ambassadeurs successifs. Lancée en 2018, cette initiative a déjà accueilli plusieurs figures de la scène artistique nationale, dont Charlie d’Almeida, Tchif et Dominique Zinkpè.

Le vernissage marque également une nouvelle collaboration avec les fondateurs de la galerie Case Nomade, Gérard Quenum et Karimi Chouyouti, qui avaient déjà exposé dans ce cadre sept ans auparavant. Pour l’ambassadeur européen, cette nouvelle rencontre permet de poursuivre le dialogue engagé avec ces acteurs du monde artistique et de constater le parcours accompli par leur galerie.

Il s’agit de la 14e exposition organisée à la résidence de l’Union européenne et de la troisième depuis la prise de fonction de Stéphane Mund. Le diplomate a souligné la nécessité de soutenir les artistes béninois et de favoriser une meilleure visibilité de leurs créations, aussi bien dans leur pays qu’à l’international. Cet accompagnement s’inscrit dans les actions de l’institution en faveur du dialogue culturel et du développement des industries créatives.

Une exposition accessible jusqu’en février 2027

Au-delà du vernissage, le public aura la possibilité de découvrir les œuvres présentées pendant plusieurs mois. L’exposition sera accessible chaque mercredi, de 15 h à 17 h, du 12 novembre 2026 au 24 février 2027. Les visites devront toutefois être annoncées au moins 24 heures à l’avance. Les visiteurs pourront également échanger directement avec les artistes sur leurs parcours et leurs créations.