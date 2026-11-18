L’Université de Parakou vient d’obtenir une certification ISO, devenant ainsi la première université publique du Bénin à accéder à cette reconnaissance. L’annonce a été faite dans la soirée du mardi 17 novembre 2026, à l’issue d’un processus engagé depuis trois ans par les autorités rectorales.

Cette distinction vient récompenser les efforts entrepris par l’établissement pour renforcer son système de management de la qualité. La démarche a notamment porté sur la mise en place de procédures et de mécanismes internes destinés à améliorer le fonctionnement des services et à répondre aux exigences du référentiel retenu.

Le processus a connu une étape importante le 25 septembre dernier avec la réalisation d’un premier audit. Cette évaluation a permis d’examiner les dispositifs mis en place au sein de l’université. Elle a été suivie d’un examen final conduit par un cabinet marocain chargé de l’évaluation. À l’issue de cette dernière étape, l’établissement a obtenu la certification.

Trois années de travail sur la qualité

À la tête de l’Université de Parakou, le professeur Bertrand Sogbossi Bocco a accompagné les différentes phases de cette démarche. L’équipe rectorale a mobilisé les ressources et les compétences nécessaires pour adapter les pratiques de l’institution aux exigences de la certification.

Créée le 18 septembre 2001, l’Université de Parakou occupe une place importante dans le dispositif national de formation et de recherche. Cette reconnaissance vient renforcer son positionnement dans l’enseignement supérieur et ses ambitions en matière de qualité des services universitaires. L’établissement avait déjà engagé des travaux autour des normes ISO 9001 et ISO 21001, selon des informations publiées en février 2026 sur sa démarche qualité.