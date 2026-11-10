Bénin : Nicolas Yénoussi procède au lancement officiel d’ASA-CONNECT

L’Association des Sociétés d’Assurances du Bénin (ASA-Bénin) dispose désormais d’une plateforme commune pour centraliser les contrats d’assurance automobile. Dénommé ASA-CONNECT, cet outil numérique a été officiellement lancé ce mardi 10 novembre 2026 à Cotonou par Nicolas Yénoussi, ministre délégué chargé des Finances et de la Microfinance auprès du ministre de l’Économie et des Finances. Son objectif est de sécuriser les attestations, de faciliter leur vérification et de réduire les risques de fraude.

Opérationnelle depuis le 1er octobre 2026, la plateforme regroupe les contrats émis par les compagnies d’assurances agréées au Bénin. Après quarante jours d’exploitation, plus de 8 000 contrats avaient déjà été enregistrés par les sept compagnies participantes. Selon Gaston de Souza, vice-président de l’ASA-Bénin, ces opérations représentent un chiffre d’affaires supérieur à 380 millions de FCFA et plus de 74 millions de FCFA de taxes collectées.

Jusqu’ici confronté à la circulation de fausses attestations, à des difficultés de traçabilité et à des délais de traitement parfois longs, le secteur automobile entend ainsi renforcer ses mécanismes de contrôle. Chaque contrat est désormais souscrit, enregistré et attesté dans un système commun. Les opérations sont centralisées, ce qui permet de vérifier plus facilement l’authenticité des documents et de suivre les primes émises.

Comment utiliser ASA-CONNECT pour obtenir son attestation ?

La plateforme ne nécessite pas que l’automobiliste se connecte directement à un espace personnel. Le parcours prévu passe par sa compagnie d’assurances ou son intermédiaire habituel, notamment un courtier ou un agent.

Concrètement, l’usager doit d’abord contacter son assureur pour souscrire un contrat ou procéder à son renouvellement. Il lui transmet ensuite les pièces demandées, notamment la carte grise du véhicule, sa pièce d’identité (CIP), l’attestation de visite technique et la quittance de la taxe sur les véhicules à moteur (TVM). Une fois les formalités accomplies, l’attestation d’assurance peut lui être envoyée par courrier électronique ou par WhatsApp.

Le document comporte un code permettant d’en contrôler l’authenticité. En cas de vérification, l’usager ou les forces de contrôle routier peuvent scanner ce code, passer par le site web prévu à cet effet ou utiliser le service USSD. En cas de doute, l’assuré peut également se rapprocher de sa compagnie ou de son intermédiaire.

Les attestations délivrées avant le 1er octobre 2026 conservent leur validité jusqu’à leur date d’échéance. Lors du renouvellement, le nouveau contrat est automatiquement enregistré dans ASA-CONNECT. Les courtiers et agents restent également dans le circuit de distribution : la plateforme constitue un outil commun destiné aux professionnels, sans supprimer leur rôle.

Une première étape dans la digitalisation du secteur

Pour le président de l’ASA-Bénin, Hervé Tchiakpé, cette initiative doit permettre aux compagnies de partager un dispositif de souscription et de suivi des contrats. Il estime que la centralisation des opérations renforce la transparence du marché et contribue à sécuriser les recettes fiscales liées à l’assurance automobile.

Le ministre Nicolas Yénoussi a salué la mise en service de cet outil, tout en appelant les assureurs à poursuivre la transformation numérique de leurs prestations. À terme, le gouvernement souhaite que les assurés puissent effectuer davantage de démarches à distance, y compris la déclaration et le suivi des sinistres.

L’assurance automobile constitue ainsi le premier volet d’un chantier appelé à s’étendre progressivement aux autres branches du secteur. Les prochaines évolutions devront notamment prendre en compte la santé, l’assurance-transport et l’assurance-vie.