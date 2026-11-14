Bénin : Patrice Talon dénonce les croyances autour des plantes censées protéger des accidents

À la première édition de la Journée verte, à Cotonou, Patrice Talon, ancien chef de l’État et actuel président du Sénat, a vivement repris un exposant qui attribuait à une plante un pouvoir protecteur sur la route. La Journée verte, portée par l’Agence nationale du paysage, se tient jusqu’au 14 novembre 2026 au Palais des congrès de Cotonou. L’entrée est libre. Conférences, ateliers et expositions réunissent collectivités, professionnels et citoyens. Elle prépare une future Charte du paysage, et ses organisateurs espèrent la voir grandir d’une édition à l’autre.

Une croyance qui peut tuer

Il a d’abord tranché : « Il n’y a pas d’incantation, il n’y a pas de gris-gris qui provoque l’accident de quelqu’un, ça n’existe pas. Ne dites plus ça. Cette plante-là protège contre ça, c’est faux. Ne dites plus ça. » Pour lui, ces discours nuisent aussi à l’éducation : « Ce n’est pas bien, même pour notre éducation. Parlez des vertus naturelles, mais bon sang ! » Il place ensuite chacun face à sa responsabilité : « Parce que l’inconvénient c’est quoi ? Quelqu’un qui croit et met ça en poche, il est imprudent. Il va faire un accident, il va mourir, et ce sera de votre faute. Vous voyez ? »

Il décrit enfin le raisonnement qu’il juge dangereux : « Parce qu’il va penser que la plupart des accidents, c’est un mauvais sort que quelqu’un vous envoie. Donc, comme il a ça, il est protégé des mauvais sorts, il va être imprudent. Et il va mourir par votre faute. D’accord ? » Pour lui, ces convictions peuvent coûter la vie.