Bénin : plus de 15 000 professionnels de santé concernés par une évaluation de leurs compétences

Le gouvernement béninois a autorisé une évaluation des compétences de professionnels de santé diplômés d’établissements privés étrangers que l’État ne reconnaît pas. Selon le quotidien La Nation le 9 novembre 2026, sur les 22 972 diplômés recensés en mai 2026, 15 398 sont concernés par cette opération, soit près de 67 % de l’effectif.

Rappelons que la décision a été prise lors du conseil des ministres du mercredi 4 novembre 2026, qui a retenu l’« évaluation initiale d’obtention du certificat d’aptitude » au profit des détenteurs de ces diplômes. Le dispositif fait suite à une démarche engagée en 2025. Le ministère de la Santé avait invité les titulaires de diplômes obtenus depuis 2011 dans ces établissements à se faire recenser, avant une date limite fixée au 23 mai 2026.

Quatre filières concernées

L’évaluation porte sur quatre formations : le doctorat en médecine générale, le doctorat en pharmacie, la licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmiers, et la même licence, option sages-femmes. Pour préparer les candidats, les autorités ont élaboré un programme de renforcement des capacités, assorti d’un règlement pédagogique.

Ce texte précise les modalités de formation, les conditions de réussite et les règles de délivrance du certificat d’aptitude à l’équivalence. Il s’agit est de permettre aux diplômés concernés de faire vérifier leurs connaissances et leurs aptitudes professionnelles. Les candidats qui réussiront l’évaluation obtiendront ce certificat. Il constitue une étape vers la reconnaissance de leurs compétences et vers l’exercice de leur profession au Bénin.