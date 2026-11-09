Bénin : Riz, sorgho et mil exposés aux attaques d’oiseaux granivores

Les producteurs agricoles de l’arrondissement de Dassari, dans la commune de Matéri, font face à des attaques d’oiseaux granivores susceptibles de compromettre leurs récoltes. Face à cette situation, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a lancé une alerte le dimanche 8 novembre 2026 et appelé les populations à prendre des mesures urgentes pour protéger leurs exploitations.

Les oiseaux concernés appartiennent au genre Quélea. Leur présence a été signalée dans les zones d’occupation contrôlées (ZOC) du parc de la Pendjari, notamment à Pouri et à Dassari-centre. Les cultures de riz, de sorgho et de mil sont particulièrement exposées. Le ministère redoute également une extension des attaques vers d’autres localités.

Pour limiter les pertes, les autorités préconisent une action concertée entre les producteurs. La première mesure consiste à organiser une surveillance permanente des champs pendant la journée, grâce à des rotations entre exploitants. Cette présence doit permettre de repérer rapidement les nuées d’oiseaux et de réagir sans attendre.

Le ministère recommande aussi des opérations collectives pour les éloigner. Les producteurs peuvent notamment recourir aux cris, aux battements de mains, aux sifflets, aux récipients sonores ou aux rubans mobiles. Ces actions doivent être menées simultanément dans les parcelles voisines afin d’éviter que les oiseaux ne se déplacent simplement d’un champ à un autre.

Des méthodes de lutte strictement encadrées

Les populations sont également invitées à observer les déplacements des oiseaux en fin d’après-midi, depuis des endroits accessibles et sécurisés. Les lieux où ils se regroupent devront être signalés aux agents agricoles ou aux autorités locales. Toute intervention sur ces sites devra se dérouler sous la supervision des services compétents.

Les exploitants dont les cultures sont arrivées à maturité sont, quant à eux, appelés à procéder rapidement aux récoltes, avec l’accompagnement des agents d’encadrement, puis à mettre les produits à l’abri.

Le ministère demande enfin que toute nouvelle attaque soit signalée sans délai. Les alertes devront préciser la localité concernée, l’emplacement des champs, les cultures touchées et l’importance des dégâts constatés. En revanche, le recours aux poisons, aux appâts empoisonnés et aux feux de brousse est formellement déconseillé. L’abattage des arbres servant de refuge aux oiseaux est également proscrit.