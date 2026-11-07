Bénin : Rufino d’Almeida boucle sa tournée et alerte sur plusieurs fléaux

Le préfet du Couffo, Rufino d’Almeida, a achevé le mercredi 4 novembre 2026 sa seconde tournée statutaire de l’année. Démarrée le 26 octobre à Lalo, cette descente dans les communes du département s’est terminée à Aplahoué, dernière étape de son déplacement auprès des autorités locales et des forces vives.

À la mairie d’Aplahoué, le préfet a d’abord échangé avec le maire Hypolite Natabou et ses adjoints. Une seconde rencontre, élargie aux cadres techniques de l’administration communale, a précédé la séance plénière avec les représentants des différentes composantes de la population.

Ce fut l’occasion pour le maire d’exposer les difficultés auxquelles sa commune reste confrontée, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du bien-être social. Plusieurs membres de la Conférence administrative départementale sont également intervenus pour présenter les projets de l’État et sensibiliser les participants sur les comportements à adopter dans leurs communautés.

Au terme des échanges, Rufino d’Almeida a dressé le bilan de cette tournée. Il a notamment relevé des avancées dans la mobilisation des ressources propres au niveau de la plupart des communes visitées. Cette progression constitue l’un des constats positifs de son déplacement dans le département.

Toutefois, plusieurs préoccupations demeurent. Le préfet a déploré le nombre élevé de décès enregistrés sur les routes du Couffo, ainsi que la persistance des accouchements à domicile. Il a également attiré l’attention sur la recrudescence des cas de viols dans le département. Face à ces phénomènes, il a appelé à une mobilisation collective pour faire évoluer les comportements et renforcer la prévention.

Parmi les perspectives annoncées figure un meilleur encadrement de l’élevage des ruminants, avec une attention particulière à la divagation des animaux. Cette mesure vise notamment à prévenir les difficultés liées à la présence incontrôlée du bétail dans les espaces habités et agricoles.

Des préoccupations recueillies dans les communes

Avant cette dernière étape à Aplahoué, le préfet et sa délégation avaient parcouru plusieurs autres localités du département. À Lalo, le lundi 26 octobre, les échanges avaient porté sur la sécurité routière, le maintien des enfants à l’école, la présence des enseignants dans les classes et les relations entre agriculteurs et éleveurs.

Le lendemain, à Toviklin, les discussions avaient notamment concerné la coproduction de la sécurité, les vols récurrents, les accouchements à domicile et les violences sexuelles faites aux filles. Le maire Eskil Tchikpé avait également présenté les démarches engagées pour l’identification d’un domaine destiné à accueillir le marché régional du Couffo.

Tout au long de cette tournée, les rencontres avec les exécutifs communaux et les populations ont permis de recueillir les préoccupations locales et de faire le point sur les actions engagées. Avec l’étape d’Aplahoué, le préfet met ainsi un terme à sa seconde tournée statutaire de l’année 2026.