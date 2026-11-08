Bénin : Sa fuite après un vol violent se termine sous un véhicule à Bohicon

Un individu soupçonné d’avoir agressé une gérante de cabine Mobile Money pour lui arracher son sac a été interpellé dans la soirée du jeudi 5 novembre 2026, au quartier Zounzonmè, dans l’arrondissement d’Avogbanna, à Bohicon. L’intervention de la police a permis de récupérer 560 825 FCFA ainsi qu’une machette et plusieurs talismans.

Les faits se sont produits aux environs de 21 heures. En patrouille dans le secteur, des agents du commissariat d’arrondissement d’Avogbanna ont été alertés par des appels au secours. Ils ont alors aperçu un homme qui venait de s’emparer violemment du sac d’une gérante de point de transfert d’argent mobile.

Les policiers se sont immédiatement lancés à sa poursuite. Après environ 200 mètres de course, le suspect a trouvé refuge dans une maison. Le binôme de patrouille a encerclé les lieux avant de demander des renforts.

Une équipe de cinq agents, conduite par le chef d’unité, est rapidement arrivée sur place. À leur approche, le fuyard a quitté la maison par l’arrière et poursuivi sa course jusqu’à un garage automobile. Il s’est alors dissimulé sous un véhicule. Armé d’une machette, il a tenté de tenir les policiers à distance. Les agents ont finalement réussi à le maîtriser avant de le menotter et de l’embarquer.

Plus de 560 000 FCFA récupérés

La fouille effectuée après son arrestation a permis de retrouver sur lui 560 825 FCFA, présentés comme la somme emportée lors de l’agression. Une machette et plusieurs talismans ont également été découverts en sa possession. Ces différents objets ont été saisis et placés sous scellés pour les besoins de la procédure judiciaire.

L’interpellation du suspect intervient dans le cadre des opérations menées par la Police républicaine contre les actes de banditisme dans la commune de Bohicon. Les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur cette affaire.