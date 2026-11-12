Bénin : Sèdami Medegan Fagla obtient un accord avec la Chine sur l’IA

La ministre béninoise de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sèdami Medegan Fagla, a pris part au China-Africa Education Innovation and Development Forum ce 11 novembre 2026 à Wuhan. À cette occasion, le Bénin a signé un mémorandum d’entente avec la Sino-North Africa Education Innovation Association (SNAEIA) et obtenu le statut de premier pays pilote d’une initiative consacrée à l’intelligence artificielle.

La rencontre, organisée dans la province chinoise du Hubei, s’est tenue en présence de Zhang Guangjun, vice-ministre chinois de la Science et de la Technologie. Elle a réuni des acteurs autour des perspectives de coopération entre la Chine et les pays africains dans l’éducation, la formation professionnelle, la recherche et l’innovation technologique.

Ce fut l’occasion pour Sèdami Medegan Fagla d’exposer les orientations du gouvernement béninois en matière d’enseignement supérieur et de formation technique. Elle a également présenté les possibilités de partenariat susceptibles de contribuer au développement des compétences nationales dans les secteurs technologiques et innovants.

Un partenariat axé sur les technologies et la formation

En marge du forum, la délégation béninoise a conclu un mémorandum d’entente avec la SNAEIA, une organisation qui fédère des universités, des établissements d’enseignement technique et professionnel ainsi que des entreprises chinoises. Cet accord doit faciliter les relations entre le Bénin et des institutions chinoises, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’innovation technologique et de la formation professionnelle.

L’association entend ainsi servir de cadre aux échanges académiques et aux collaborations entre les établissements des deux parties. Les partenariats envisagés pourraient contribuer au renforcement des compétences et des capacités du Bénin dans les filières technologiques.

Le Bénin choisi comme premier pays pilote

Autre résultat annoncé à l’issue des travaux : le Bénin a été désigné premier pays pilote de l’initiative du réseau consacrée à l’intelligence artificielle, avec l’appui de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Le programme prévoit des formations et des actions de renforcement des capacités destinées à la jeunesse béninoise. Il vise à faciliter l’accès aux outils numériques et à développer les compétences nécessaires à leur utilisation.