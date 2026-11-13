Bénin : SùSù, la marque textile de la GDIZ, ouvre un showroom à Porto-Novo

La marque béninoise de linge de maison SùSù poursuit son implantation sur le marché national. Après Cotonou et Parakou, elle dispose désormais d’un troisième espace de vente à Porto-Novo. Le nouveau showroom a été officiellement inauguré ce jeudi 12 novembre 2026, en présence des responsables de Bénin Textile SA (BTEX), de son distributeur agréé DIXTRI Textile, des autorités politico-administratives et de nombreux visiteurs.

Installé à proximité du marché international de Ouando, ce point de vente doit faciliter l’accès des habitants de la capitale et des communes environnantes aux produits de la marque. L’initiative est portée par Huguette Myriam Noudogbessi, gérante du showroom, avec l’appui de DIXTRI Textile et de Bénin Textile SA, entreprise implantée dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Pour la promotrice, cette ouverture répond à une ambition qui dépasse la seule activité commerciale. Elle souhaite contribuer à la valorisation des produits fabriqués au Bénin et encourager les ménages à privilégier le linge de maison issu de la production locale. Son intérêt pour la qualité des serviettes remonte à une expérience vécue dans un hôtel à l’étranger. Après avoir découvert un produit dont elle avait particulièrement apprécié la douceur, elle s’est intéressée à sa fabrication avant de se rapprocher de Bénin Textile. « Aujourd’hui, je peux vous rassurer que les serviettes d’ici ont de la douceur, de la qualité et de la durée », a-t-elle déclaré.

La transformation locale du coton mise en avant

Au nom de DIXTRI Textile, Adam Latoundji, responsable commercial, a rappelé l’objectif poursuivi à travers l’ouverture successive des trois showrooms. Il s’agit de rendre les produits SùSù accessibles dans plusieurs villes du pays. Il a également souligné le rôle de Bénin Textile SA dans la transformation du coton béninois en articles destinés aux ménages.

« Le coton béninois est transformé à la GDIZ par des mains béninoises. DIXTRI a l’honneur de porter ce travail jusqu’au foyer », a-t-il indiqué. Pour lui, l’achat des produits SùSù constitue aussi un moyen de soutenir les entreprises nationales et les emplois générés par la transformation industrielle.

Le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN S.A), Létondji Béhéton, a également salué cette nouvelle implantation. Il a rappelé le changement d’orientation économique engagé par le Bénin depuis plusieurs années, notamment en faveur de la transformation des matières premières. Selon lui, la commercialisation des produits issus de cette chaîne de valeur permet de créer des débouchés pour l’industrie locale. Il a aussi relevé les perspectives d’emplois liées à l’ouverture du showroom. L’activité commerciale nécessitera le recrutement de jeunes, contribuant ainsi à la création de postes au-delà des unités industrielles.

La mairie promet son accompagnement

Présent à la cérémonie, le maire de Porto-Novo, Rachad Toukourou, a félicité les promoteurs pour leur choix d’implantation dans la capitale. Il a assuré que la municipalité accompagnerait l’entreprise dans son installation et son développement.

L’autorité communale estime que la proximité du marché international de Ouando constitue un atout pour attirer les consommateurs de Porto-Novo et des localités voisines. Elle a ainsi invité les responsables de SùSù à saisir les possibilités offertes par cet environnement commercial.

Avec cette troisième ouverture, la marque renforce sa présence sur le territoire national et rapproche davantage ses produits des consommateurs. Pour Bénin Textile SA et DIXTRI Textile, l’enjeu est également de faire connaître les articles issus de la transformation du coton béninois et d’élargir leurs circuits de distribution.