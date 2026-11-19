Dimanche 8 novembre 2026, un homme venu du Togo a été interpellé par les agents de la douane au niveau du CEG de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. Il acheminait en fraude 60 100 dollars américains, soit plus de 36 millions de francs CFA.

La veille, samedi 7 novembre, l’homme avait franchi la frontière par le poste de Hillacondji. Dès son entrée sur le territoire, il a été placé sous la surveillance du Bureau de la Surveillance du Territoire Douanier (BSTD), qui l’a suivi jusqu’au lendemain.

Une filature qui a porté ses fruits

Le dimanche, à 17 h 25, les agents l’ont arrêté alors qu’il circulait à bord d’une Toyota Picnic. La fouille a permis de découvrir les billets, des coupures de 100 dollars cachés sous ses vêtements. Le dossier a été transmis à la Brigade économique et financière (BEF), qui prendra en charge la suite de la procédure.