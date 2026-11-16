Bénin : un individu interpellé après avoir tenté de payer une travailleuse du sexe avec des faux billets

Un individu a été interpellé par le commissariat d’arrondissement de Nikki après avoir tenté de régler une prestation sexuelle avec de faux billets de banque à Sakabansi, dans la commune de Nikki. Les faits se sont produits dans la soirée du vendredi 13 novembre 2026, à Sakabansi, dans le département du Borgou.

Lors de cette opération, les forces de l’ordre ont découvert chez l’individu en question des fausses coupures d’une valeur totale de 680 000 francs Cfa.

Selon les informations rapportées par la Direction générale de la police républicaine, l’individu, originaire de Gouré-Yako, dans l’arrondissement de Ouénou, aurait tenté de payer une professionnelle du sexe avec dix faux billets de 10 000 francs Cfa, soit un montant total de 100 000 francs Cfa.

La destinataire des billets a rapidement remarqué que les coupures n’étaient pas authentiques, elle a alors alerté le voisinage. Le présumé faussaire a été maîtrisé et conduit au commissariat d’arrondissement de Nikki.

La fouille effectuée par les forces de l’ordre a permis de découvrir d’autres faux billets en sa possession. Au total, les coupures retrouvées sur lui sont estimées à 680 000 francs Cfa.

Interpellé, le mis en cause a été placé en garde à vue. Il devrait être présenté au procureur de la République dans les prochains jours pour répondre des faits qui lui sont reprochés.