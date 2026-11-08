Bénin : Un institut d’IA attendu dans l’enseignement supérieur en 2027

Le Bénin prévoit de créer un Institut d’intelligence artificielle en 2027. L’annonce a été faite par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sèdami Medegan Fagla, lors de la première Conférence des recteurs organisée sous son nouveau format, les 5 et 6 novembre 2026 à Cotonou. Le projet prévoit également des formations sanctionnées par des doubles diplômes, en partenariat avec les universités.

Pour la ministre, le système actuel doit revoir ses méthodes et mieux préparer les étudiants aux réalités contemporaines. « Nous sommes en train de former nos enfants pour un monde d’il y a 200 ans en arrière », a-t-elle déclaré. Au-delà des compétences académiques, Sèdami Medegan Fagla souhaite que les universités accordent davantage de place à l’esprit critique, à la créativité et à l’innovation.

Un projet dénommé « Université du Bénin à l’horizon 2033 » doit également être présenté dans les prochains mois. Cette orientation a reçu le soutien des ministres chargés des enseignements maternel et primaire, ainsi que de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Les deux responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer la cohérence entre les différents niveaux du système éducatif.