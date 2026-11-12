Bénin : un projet de 7,15 milliards FCFA lancé pour protéger les agriculteurs des effets du climat

Mercredi 11 novembre 2026, à Sèmè-Podji, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Adin Yéton Bloukounon Goubalan, a lancé le Projet intégré de renforcement de la résilience climatique des communes vulnérables et frontalières (Pirrcf). Doté de 7,15 milliards FCFA, il bénéficie de l’appui du Pnud, de la Belgique et de la Suisse et couvrira neuf communes.

Le gouvernement multiplie les initiatives face aux dérèglements du climat. Le 4 août 2026, il a présenté sa troisième contribution déterminée au niveau national, couvrant la période 2026-2035, dont les besoins de financement sont évalués à environ 14,5 milliards USD. Le 11 août, il a aussi alloué 561,8 millions de FCFA à un dispositif de protection des producteurs agricoles contre les aléas climatiques.

Le projet vise à aider les communautés rurales à mieux faire face aux sécheresses, aux inondations et à l’irrégularité des pluies. Il prévoit une agriculture adaptée aux nouvelles contraintes climatiques, la construction d’infrastructures hydrauliques, la promotion des énergies renouvelables, la digitalisation et la valorisation des matériaux locaux de construction.

Des champs éprouvés et une question sans réponse facile

Lors de la cérémonie, le ministre a évoqué les champs de maïs et d’arachide fortement touchés par les aléas climatiques. Il s’est interrogé : « Quelles solutions offrons-nous à nos agriculteurs et à nos éleveurs ? » Il a appelé à des réponses durables pour protéger les producteurs et leurs revenus.

La cheffe de la coopération suisse, Gabrielle Spirli, a défendu l’utilisation de briques de terre comprimée et d’autres matériaux locaux. Selon elle, ceux-ci peuvent réduire l’empreinte carbone et créer des activités économiques pour les jeunes et les femmes.

L’ambassadrice de Belgique, Sandrine Plateau, a rappelé les acquis d’un programme précédent, financé à hauteur de 4 millions d’euros entre mars 2023 et octobre 2026 dans quatre communes. Elle a insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse, inclusive et transparente.

Enfin, le représentant résident du Pnud au Bénin, Dr El Hadji Fall, a estimé que les communautés bénéficiaires doivent être placées au cœur du projet, en associant savoir-faire locaux, innovations technologiques et ressources des territoires.