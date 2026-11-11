Bénin : Un téléphone volé conduit la police jusqu’au domicile d’un marabout

Une enquête ouverte après le vol d’un téléphone portable lors d’une cérémonie festive a conduit à l’interpellation de quatre personnes à Atchoukpa, dans la commune d’Avrankou. Le principal suspect, un marabout qui aurait reçu l’appareil en guise de récompense, reste cependant introuvable.

Tout est parti de la plainte d’un citoyen qui affirme avoir été dépouillé de son téléphone pendant une cérémonie. Saisi de l’affaire, le commissariat de l’arrondissement d’Atchoukpa a engagé des investigations pour retrouver l’appareil. Les recherches ont permis de localiser le téléphone à Gbèdji. Une équipe de policiers s’est alors rendue sur place pour interpeller son utilisateur.

Conduit au commissariat pour les besoins de l’enquête, celui-ci a déclaré avoir reçu le portable d’un marabout en guise de reconnaissance pour un service rendu. Selon ses explications, il aurait notamment contribué à attirer des invités sous la bâche installée par ce dernier lors d’une fête communément appelée « Agor ».

Des violences lors de l’intervention policière

Les investigations ont ensuite conduit les policiers au domicile du marabout désigné. Mais l’intervention a rencontré une vive opposition de la part des occupants de la maison. Ces derniers auraient cassé des bouteilles et brandi des machettes pour s’en prendre aux agents.

Face à cette réaction, les policiers ont procédé à la maîtrise de quatre personnes, qui ont été conduites au commissariat. Elles sont actuellement gardées à vue. Le principal suspect, présenté comme le marabout ayant remis le téléphone, demeure quant à lui introuvable.