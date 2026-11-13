Bénin : une délégation militaire ivoirienne en immersion dans les structures de contrôle de l'armée

Le général de corps d’armée Abou Issa, chef d’état-major général des Forces armées béninoises, a reçu le mercredi 11 novembre 2026 une délégation du Contrôle général de l’administration et des finances de la défense (Cgafd) de Côte d’Ivoire. Conduits par le colonel-major Edoh Guillaume Gérald Kouakou, les visiteurs ivoiriens séjournent au Bénin pour une immersion au sein de l’Inspection générale des armées (Iga). Cet organe est chargé de vérifier la gestion administrative et budgétaire de l’institution militaire béninoise.

Cette rencontre fait suite au rapprochement militaire engagé entre les deux pays. Pour rappel, une délégation de haut niveau des Forces armées ivoiriennes, menée par le général d’armée Lassina Doumbia, chef d’état-major général des armées, avait effectué le 19 mars 2026, une visite de travail à Cotonou. Abidjan et Cotonou avaient affirmé leur volonté de consolider durablement leur partenariat de défense. Un plan d’action bilatéral de défense, prévu sur cinq ans, encadre ce renforcement institutionnel entre les deux armées.

Un échange de pratiques entre services de contrôle

Au cours de l’audience de ce mercredi, le colonel-major Kouakou a présenté ses civilités au général Abou Issa et exposé les objectifs de son séjour. Les contrôleurs ivoiriens viennent observer, sur place, le fonctionnement concret d’un service homologue, des procédures de vérification jusqu’aux circuits de décision. Le Bénin et la Côte d’Ivoire entendent consolider les capacités de leurs structures de contrôle et d’audit, au bénéfice, in fine, de l’efficacité opérationnelle de leurs forces et de la stabilité de la sous-région.