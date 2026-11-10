Bénin : Une semaine supplémentaire accordée aux retraités pour la preuve de vie

Les pensionnés du Fonds national des retraites du Bénin (FNRB) disposent d’une semaine supplémentaire pour effectuer leur enregistrement dans le cadre de l’opération de preuve de vie digitalisée. Initialement fixée au 15 novembre 2026, la date limite est désormais reportée au dimanche 22 novembre.

L’annonce a été faite dans un communiqué publié ce mardi 10 novembre par le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique auprès du ministre de l’Économie et des Finances. Cette prorogation vise à accorder un délai supplémentaire aux retraités qui n’ont pas encore accompli cette formalité sur l’application dédiée.

Les pensionnés concernés sont donc invités à profiter de cette nouvelle échéance pour finaliser leur enregistrement. Le gouvernement maintient ainsi le dispositif de vérification numérique de l’existence des bénéficiaires des pensions, sans toutefois modifier les modalités de l’opération annoncée.

Des dispositions annoncées pour les personnes handicapées

Le communiqué prend également en compte la situation des pensionnés en situation de handicap qui ne peuvent pas fournir leurs empreintes digitales. Le ministre assure que des mesures exceptionnelles sont en cours d’élaboration afin de leur permettre d’accéder au service dans des conditions équitables.

Les personnes concernées seront informées ultérieurement des modalités particulières prévues pour leur accompagnement. Le ministère affirme que ces dispositions devront garantir le respect de leur dignité et éviter toute exclusion.