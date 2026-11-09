Bénin : Vers une réduction de peine pour Me Magloire Yansunu ?

Trois mois de prison ferme. C’est du moins, ce que propose dans sa réquisition, le ministère public contre Me Magloire Yansunu. Cette peine est nettement inférieure aux sept ans de prison ferme prononcés contre l’avocat en première instance.

À l’audience de ce lundi matin devant la Criet, les débats ont porté sur les faits d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux reprochés à l’avocat. Après l’audition des victimes, ses conseils ont contesté les accusations et demandé à la cour de revoir le jugement rendu en première instance.

La défense a notamment soutenu que les fonds concernés ne provenaient d’aucune activité illicite. Selon les avocats, les éléments du dossier ne permettent donc pas de caractériser une opération de blanchiment de capitaux. Pour sa part, le bâtonnier Cyril Djikui a invité les juges à examiner les arguments avancés par ses confrères. Il a plaidé pour une relaxe de leur client ou, à défaut, pour une simple peine d’amende.

De son côté, le ministère public a demandé à la cour d’infirmer la décision de première instance et de condamner Me Magloire Yansunu à trois mois de prison ferme. À l’issue des débats, l’affaire a été renvoyée au 14 décembre 2026.

Plus de neuf millions de FCFA au centre du litige

Détenu depuis avril 2026, Me Magloire Yansunu est poursuivi à la suite d’un différend avec l’un de ses anciens clients. Ce dernier lui reproche d’avoir conservé plus de neuf millions de francs CFA obtenus dans le cadre d’une procédure pour licenciement abusif. L’avocat conteste cette accusation. Il affirme que la somme en question correspond à ses honoraires, en contrepartie de plus de dix années de collaboration avec le plaignant.