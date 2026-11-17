Le Bénin et le Vietnam envisagent de renforcer leur coopération dans les secteurs agricole, portuaire et des investissements. Le président béninois Romuald Wadagni et son homologue vietnamien Tô Lâm ont abordé ces perspectives lors d’une rencontre tenue le 15 novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge, en marge du 20e Sommet de la Francophonie.

Les échanges ont notamment porté sur la mise en œuvre du mémorandum d’entente relatif à la coopération agricole entre les deux pays. Plusieurs filières ont été identifiées comme prioritaires, notamment le riz, la noix de cajou et le coton. L’aquaculture en eau douce figure également parmi les domaines de coopération envisagés.

Les deux dirigeants souhaitent donner une portée opérationnelle à ces différents axes. La coopération agricole pourrait ainsi favoriser le partage d’expériences et le développement des échanges entre les acteurs économiques béninois et vietnamiens.

Les infrastructures portuaires également concernées

Au-delà de l’agriculture, les discussions ont porté sur le renforcement des relations dans le domaine portuaire. Les deux pays entendent explorer les possibilités de collaboration entre leurs infrastructures afin de faciliter les échanges commerciaux.

La question des investissements vietnamiens au Bénin a également été abordée. Tô Lâm a souhaité que les autorités béninoises créent des conditions favorables à l’installation d’entreprises vietnamiennes et à la réalisation de projets économiques dans le pays.

Cette perspective ouvre des pistes de coopération entre les opérateurs des deux États, notamment dans les secteurs où leurs économies disposent de complémentarités.

Un rapprochement également diplomatique

Les discussions de Phnom Penh ont aussi porté sur les relations politiques et diplomatiques. Romuald Wadagni et Tô Lâm ont exprimé leur volonté de consolider la confiance entre leurs pays et de multiplier les échanges de délégations officielles à différents niveaux.

Les deux responsables ont également évoqué la coordination de leurs positions dans les organisations internationales. Ils entendent poursuivre leur collaboration et leur soutien mutuel au sein de l’Organisation des Nations unies, du Mouvement des non-alignés et de l’espace francophone.

À l’issue de la rencontre, le dirigeant vietnamien a invité le président béninois à effectuer une visite au Vietnam. Cette invitation ouvre une nouvelle perspective pour la poursuite des échanges entre Cotonou et Hanoï.