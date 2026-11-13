Bill Gates alerte sur le ralentissement de la baisse de la mortalité maternelle dans le monde

Bill Gates a relevé, dans un message publié sur X le 13 novembre 2026, que la mortalité maternelle recule moins vite qu’avant dans le monde. « Le monde a réalisé de réels progrès sur la mortalité maternelle, avec une baisse des décès d’environ 40 % au cours des deux dernières décennies. Mais le rythme des progrès a ralenti, et des femmes meurent encore de causes que nous savons prévenir. Apporter les outils et les soins adaptés à davantage de mères pourrait changer cela » a-t-il déclaré.

Pour rappel, les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), indiquaient que le nombre de décès maternels est passé d’environ 443 000 en 2000 à 260 000 en 2023, soit presque un décès toutes les deux minutes.

Pourtant, le rythme actuel de réduction, autour de 2 % par an, reste très loin des 15 % annuels nécessaires pour atteindre l’objectif de l’ONU qui est fixé à moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes d’ici 2030. Malheureusement, l’Afrique subsaharienne, qui concentre environ 70 % des décès maternels dans le monde, soit près de 182 000 cas en 2023, reste la région la plus exposée.