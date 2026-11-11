Blocus de l'Iran : la Turquie, l'Irak et le Pakistan résistent aux demandes de Trump

Les États-Unis n’ont pas réussi à faire fermer les frontières terrestres de l’Iran, selon le New York Times du mercredi 11 novembre 2026. Ainsi, la Turquie a largement refusé de modifier sa politique frontalière, tandis que l’Irak et le Pakistan se sont contentés de fermer temporairement certains postes. Pourtant, Washington impose depuis juillet un blocus naval à Téhéran et compte sur ces trois voisins pour couper les échanges qui passent encore par voie terrestre.

Face à ces refus, le CENTCOM a créé samedi 7 novembre la Task Force Iron Gate, une unité d’une vingtaine de civils et de militaires basée à Tampa, en Floride. Elle doit bloquer les armes, les technologies à double usage et les revenus illicites aux frontières iraniennes et en mer Caspienne. Dans ce cadre, l’amiral Brad Cooper, qui a ordonné sa création, a déclaré : « La création de la Task Force Iron Gate renforce le succès de notre blocus implacable contre l’Iran en mer ».

De son côté, Donald Trump a assuré le lendemain que le dispositif était déjà actif, en affirmant : « Nous avons l’opération Iron Gate qui vient d’entrer en vigueur. Cela veut dire que rien n’entre par voie terrestre ». En revanche, le porte-parole des Gardiens de la révolution, Hossein Mohebbi, a rejeté cette stratégie en soutenant : « Le plan Iron Gate n’est qu’un jeu de mots. Les Américains ne peuvent pas atteindre leur objectif d’imposer une pression économique sévère pour provoquer un effondrement de l’économie iranienne par cette approche ».

Une dépendance énergétique qui freine Bagdad et Islamabad

En effet, le quotidien américain explique que ces pays redoutent des pertes aussi lourdes que celles de l’Iran, ainsi que des tensions avec les habitants des zones frontalières et les contrebandiers. Par conséquent, ils préfèrent garder leurs frontières ouvertes. Le Pakistan dépend du carburant iranien, et l’Irak importe de l’Iran plus du tiers du gaz qui alimente son réseau électrique. Ensuite, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, a indiqué que le Trésor américain avait demandé à Bagdad de fermer tous les passages avec l’Iran, sauf deux.

Cependant, le CENTCOM n’a pas précisé quels postes-frontières ni quels pays il visera en priorité. Or l’Iran partage ses frontières terrestres avec sept États : l’Afghanistan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Irak, le Pakistan, la Turquie et le Turkménistan.