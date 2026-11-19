La vie privée de Hugo Souza attire l’attention au Brésil. À 27 ans, le gardien de but des Corinthians s’apprête à devenir père de deux filles avec deux femmes différentes, dont les accouchements sont prévus à quelques semaines d’intervalle.

En effet, son ancienne fiancée, Rauany Barcellos, est enceinte de huit mois et attend une petite fille prénommée Pétala. Bien que leur séparation ait été officialisée en avril 2026, cette grossesse se poursuit dans un contexte particulier pour les deux anciens partenaires.

Par ailleurs, une seconde grossesse a été révélée par l’influenceuse Rai Araújo, qui attend également une fille. Âgée de 27 ans, elle en est à son sixième mois de grossesse selon une annonce faite le 18 novembre qui a notamment remis le gardien sous les projecteurs médiatiques.

Toutefois, au-delà de l’attention suscitée par cette situation, Rai Araújo a tenu à préciser que le footballeur assumait ses responsabilités de père et a également exprimé sa volonté de préserver certains aspects de leur vie privée.

Pour rappel, Hugo Souza est un gardien de but brésilien né le 31 janvier 1999 qui a été formé à Flamengo, où il a débuté chez les professionnels en 2020 et a ensuite évolué au Portugal sous les couleurs du GD Chaves avant de rejoindre les Corinthians en 2024. De plus, ses performances lui ont permis de connaître sa première sélection avec l’équipe nationale du Brésil en 2025.