Les députés sénégalais ont rejeté, mercredi 18 novembre 2026 à Dakar, la première partie du projet de loi de finances initiale 2027. Ainsi, sur 147 votants, 18 élus ont voté pour et 3 se sont abstenus, tous les autres ayant voté contre. Ce rejet intervient quinze jours après celui de la loi de finances rectificative 2026. Par conséquent, il rouvre le bras de fer entre le gouvernement et la majorité parlementaire à l’Assemblée nationale.

Un texte déjà refusé en commission

La première partie du projet couvre les recettes, la dette publique et les plafonds de dépenses. Ainsi, le gouvernement, représenté en séance par le ministre de l’Économie et des Finances Cheikh Diba et le ministre délégué au Budget Bassirou Sarr, prévoit 6 012,1 milliards de FCFA de recettes pour 7 363,7 milliards de dépenses en 2027.

Pourtant, la commission des Finances avait déjà écarté ce volet le 7 novembre. Le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes avait alors justifié son vote contre par des insuffisances sur la régularité de la documentation budgétaire et sur la sincérité du texte, avant de pointer la base de calcul retenue par l’exécutif : « Le paradoxe a été d’élaborer le PLFI 2027 en prenant comme base de référence un projet de loi de finances rectificative de l’année précédente alors que l’Assemblée nationale n’avait pas examiné ce texte ». De même, à l’ouverture de la plénière, le président de la commission, Alphonse Mané Sambou, a repris cette ligne devant ses collègues et écarté l’idée d’un blocage politique : « Ce vote n’est ni un caprice ni une posture ».

Le blocage de la seconde partie

Ce vote a une conséquence immédiate. En effet, l’article 59 de la loi organique relative aux lois de finances interdit d’examiner la seconde partie, consacrée aux dépenses, avant l’adoption de la première. Dès lors, les budgets des ministères ne peuvent pas être discutés tant que les recettes ne sont pas votées.

Cette séquence rappelle celle du 3 novembre. Ce jour-là, l’Assemblée avait adopté une question préalable déposée par le député de Pastef Amadou Ba, une procédure qui met fin à l’examen d’un texte sans débat au fond. Ainsi, la loi de finances rectificative 2026 avait été rejetée, et l’exécutif était resté sans la révision budgétaire qu’il réclamait.

Pour la suite, la loi prévoit que l’État puisse payer ses dépenses par décret en l’absence de budget voté. Par ailleurs, plusieurs options restent ouvertes : une nouvelle lecture du texte, des discussions entre le gouvernement et les députés, ou une décision de l’exécutif pour assurer la continuité des services publics. Toutefois, le gouvernement n’a pas annoncé à ce stade la voie qu’il compte suivre.