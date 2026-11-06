Burkina : « d'ici l'an 2400, je serai encore sur cette terre », dixit coach Simon OUÉDRAOGO

Au Burkina Faso, le coach en développement personnel Simon OUÉDRAOGO a évoqué, lors d’un entretien, ses convictions sur la mort, la réincarnation et le devenir de l’Afrique, affirmant notamment savoir ce qu’il deviendra au cours des prochains siècles.

« Nous, on a vaincu la mort. Moi, j’ai vaincu la mort. Moi qui suis en train de vous parler ici, la mort c’est un jeu d’enfant. J’ai vaincu la mort. » C’est en ces termes que Simon OUÉDRAOGO a exposé sa conception de la mort et de la réincarnation lors d’une intervention télévisée. Se présentant comme métaphysicien, il affirme pouvoir anticiper sa prochaine existence. « Je sais que je vais mourir avant l’an 2400, ça c’est sûr, mais moi je sais que d’ici l’an 2400 je serai encore sur cette terre et ce que je serai en train de faire, je sais, je programme ça », a-t-il déclaré.

« (…) On n’est plus dans l’ère du Poisson, on est dans l’ère du Verseau. Et les ancêtres sillonnent maintenant l’Afrique. Vous avez vu un peu ce qui se passe en Europe là. Moi, j’avais dit ça dans mes vidéos. Quand vous n’êtes pas des savants, parce qu’un savant connaît la migration des âmes, un savant maîtrise la réincarnation. Mais est-ce que les Occidentaux connaissent la réincarnation? Vous pensez que vous pouvez faire mal en Afrique et vivre bien là-bas? Mais qui sont vos savants? Qui vous éduque? Les assassinats que vous faites en Afrique, est-ce que vous avez une idée de la réincarnation de leur âme? Est-ce que vous savez où est-ce que leur âme sera réincarnée? Mais dans vos salons, c’est des Africains qui vont gouverner l’Europe. Et ces Africains, c’est les Africains qu’on a fait du mal en Afrique. Qui se sont réincarnés en Europe pour gouverner l’Europe. Je vous dis ça, je suis métaphysicien. Maintenant, souvent je vois des gens, je vais te tuer. Je dis non, nous on a vaincu la mort. Moi j’ai vaincu la mort, moi qui suis en train de vous parler ici. La mort c’est un jeu d’enfant, j’ai vaincu la mort parce que moi je sais d’ici l’an 2400, moi j’ai une idée de qui je serai et où est-ce que je veux être. C’est moi je décide, j’ai ce pouvoir. Je sais que je vais mourir avant l’an 2400, ça c’est sûr, mais moi je sais que d’ici l’an 2400 je serai encore sur cette terre et ce que je serai en train de faire, je sais, je programme ça. Maintenant, si vous pensez que l’être humain c’est quelqu’un qu’il faut prendre comme ça à la légère, donc quand moi je vois des gens qui croient qu’ils sont des spirituels ou des puissances, mais la Chine est spirituelle, vous voyez, l’État chinois n’est pas un État voyou parce que l’État chinois s’est entouré des spirituels. Qui maîtrisent les lois cosmiques. Les présidents chinois sont conseillés par des spirituels qui maîtrisent les lois cosmiques. Donc la Chine fait attention au cosmos. Mais ceux qui ont menti que Dieu les a parlé là, d’abord c’est un mensonge de début. Donc eux, ils pensent qu’ils peuvent manipuler l’univers. L’univers, c’est pas votre camarade. L’univers s’en fout de la couleur de toi, de ta peau. L’univers s’en fout de ton compte bancaire. L’univers, c’est l’univers. Et donc l’Afrique va gagner. Donc on n’est plus dans l’ère du poisson. Comme on est dans l’ère du Verseau, il faut que les jeunes arrêtent d’écouter les gens qui vilipendent les gens, parce que les ancêtres sont en train de se réveiller. Donc faut faire attention. », a affirmé le coach.

Pour rappel, Simon OUÉDRAOGO s’est fait connaître au Burkina à travers le coaching en développement personnel et ses conférences sur la spiritualité. Auteur de La Puissance de l’auto-éducation, il organise la 11e édition de la Grande Conférence de l’Abondance et de la Prospérité, annoncée du 19 au 22 novembre 2026 à Ouagadougou.