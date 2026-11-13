Burkina Faso : 101 personnalités, dont Ibrahim Traoré, honorées sur la Rue des Étoiles à Ouagadougou

L’Académie des Sotigui a présenté, vendredi 13 novembre 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso, les stèles de la deuxième édition de la Rue des Étoiles, sur l’avenue Kwamé-N’Krumah. Ainsi, cent une personnalités y sont honorées, dont le capitaine Ibrahim Traoré. BF1 Télévision résume l’initiative en ces termes : « L’initiative célèbre de nouvelles personnalités dont les parcours, les œuvres et les engagements marquent l’histoire du Burkina Faso et de l’Afrique. » Cependant, ce choix n’est pas nouveau, puisque la liste avait été rendue publique le 14 février 2026, lors d’une conférence de presse du comité scientifique de l’Académie.

Les noms sont répartis en neuf domaines. Le chef de l’État figure dans celui du leadership panafricain. Toutefois, son inscription est un « +1 », décidé à titre exceptionnel et à l’unanimité des membres, avec l’accord de la Présidence du Faso. Par conséquent, l’Académie parle de 100 personnalités plus une.

Cette édition fait suite à celle du 22 février 2025, qui comptait 140 stèles : 116 pour des Burkinabè et 24 pour des personnalités d’autres pays. En effet, l’avenue Kwamé-N’Krumah avait été touchée par des attaques terroristes en août 2017, et le projet vise à la rendre plus fréquentable. Néanmoins, neuf étoiles en bronze y ont été arrachées en août 2025. Désormais, le promoteur de l’Académie, Kevin Moné, a annoncé que chaque lauréat ou sa famille recevra une étoile en bronze afin d’éviter de nouveaux vols.