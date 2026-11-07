Burkina Faso : S&P relève la note souveraine, signe d'un redressement économique

L’agence américaine S&P Global Ratings a relevé, vendredi 6 novembre 2026, la note souveraine du Burkina Faso de « CCC+ » à « B- », avec une perspective stable, une décision qui traduit une amélioration de la situation financière du pays malgré les incertitudes sécuritaires et politiques persistantes.

En effet, cette amélioration reflète notamment la réduction des risques de liquidité, le respect des engagements financiers de l’État ainsi que la reprise des secteurs minier et agricole et intervient également dans un contexte d’assainissement des finances publiques.

Pour rappel, selon une évaluation plus tôt cette année du Fonds monétaire international (FMI), le déficit budgétaire du Burkina Faso est passé de 5,8 % du PIB en 2024 à 1,8 % en 2025. Par ailleurs, les perspectives économiques restent encourageantes. S&P anticipe une croissance moyenne de 4,5 % sur la période 2026-2029. Cependant, les incertitudes sécuritaires et politiques continuent de représenter des risques pour la stabilité économique du pays.