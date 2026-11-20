Le gouvernement burkinabè a décidé, à travers un décret adopté en Conseil des ministres, de dissoudre le Syndicat des pharmaciens du Burkina Faso (SPBF), accusé d’avoir provoqué une hausse des prix de certains médicaments de spécialité, a annoncé jeudi le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, évoquant des activités contraires aux statuts de l’organisation.

En effet, selon les explications du gouvernement, le coefficient de fixation des prix de ces médicaments, maintenu à 1,32 depuis 1994, aurait été porté à 1,48 à la demande du syndicat entre février 2022 et janvier 2023. À la suite de cette démarche, trois grossistes-répartiteurs, Laborex Burkina, Tedis Pharma et Ubipharm, ont appliqué ce nouveau taux dans leurs factures à partir de février 2023, contrairement à la Distribution pharmaceutique du Burkina Faso (DPBF). Ce qui a entraîné un renchérissement des produits concernés pour les patients.

Saisie du dossier, la Commission de l’UEMOA a conclu, le 27 février 2026, à une violation des règles communautaires et a ainsi infligé une amende d’un million de FCFA au SPBF et de 50 millions de FCFA à chacun des trois grossistes concernés, tandis que la DPBF a été mise hors de cause.

Pour rappel, cette affaire intervient cependant alors que les autorités burkinabè multiplient les initiatives pour rendre les médicaments plus accessibles. En effet, le 1er mars 2026, elles avaient notamment réduit les prix de plusieurs médicaments génériques et consommables médicaux issus de la CAMEG, avec un effort financier estimé à 3 milliards de FCFA, après une première opération évaluée à 5 milliards en mai 2025. Le ministre a toutefois précisé que la dissolution du syndicat ne remet pas en cause l’exercice de la profession pharmaceutique, qui reste encadrée par l’Ordre des pharmaciens.