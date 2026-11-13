Café : un intestin plus actif et une flore plus variée chez les consommateurs réguliers

L’Université de Copenhague, au Danemark, a annoncé le 10 novembre 2026 que les consommateurs réguliers de café ont un intestin qui fonctionne autrement que celui des personnes qui en boivent peu. Ainsi, l’étude publiée dans la revue Gut Microbiology a suivi 61 adultes danois en bonne santé. Toutefois, elle ne prouve pas que le café est la seule cause de ces écarts. Elle apporte surtout des mesures directes sur un sujet dont on savait peu de choses jusque-là : le lien entre le café et le fonctionnement du tube digestif.

Pour mesurer ce fonctionnement, l’équipe a donné aux volontaires une petite capsule électronique à avaler, selon le communiqué de l’université. Ensuite, la capsule a relevé le temps de transit, la température, le pH et les contractions de l’intestin pendant son trajet. Parallèlement, les chercheurs ont analysé des selles pour étudier les bactéries. Enfin, ils ont réparti les participants en deux groupes : les consommateurs fréquents, qui boivent entre une et cinq tasses par jour pendant plus de trois des huit jours de l’étude, et les autres.

Un intestin grêle plus acide et un côlon plus actif

Les consommateurs fréquents ont une plus grande diversité de micro-organismes dans l’intestin, ce qui va dans le sens d’autres travaux. De plus, leur intestin grêle présente un pH nettement plus bas, et plus la consommation de café est élevée, plus le côlon se contracte. Pourtant, l’auteure principale, Francesca Bucci, doctorante, accorde plus d’importance au fonctionnement de l’intestin qu’à la flore. Elle explique : « Mais plus important encore, la consommation fréquente de café semble affecter la physiologie de l’intestin lui-même, c’est-à-dire la façon dont il fonctionne ».

En outre, elle souligne l’intérêt des contractions mesurées : « Les contractions de l’intestin peuvent soutenir une bonne digestion, aider à éviter la constipation et garder les muscles intestinaux en bon état ». En revanche, l’effet du pH plus bas sur la santé n’est pas précisé.

Une piste à confirmer

Les auteurs reconnaissent que l’étude ne permet pas de dire si le café est seul en cause. Cependant, le responsable de l’équipe, Henrik Munch Roager, professeur associé, estime qu’il joue un rôle central, en s’appuyant sur des travaux antérieurs et sur ce que beaucoup de gens constatent : « Nous savons déjà, grâce à d’autres études, que le café peut influencer plusieurs processus du système digestif, dont la sécrétion d’acide dans l’estomac. Il y a donc de bonnes raisons de penser que ce que nous observons n’est pas un simple hasard. Beaucoup de personnes racontent d’ailleurs que le café agit sur leur digestion ».

Ainsi, il juge que la prochaine étape serait une étude d’intervention, dans laquelle les chercheurs contrôleraient la quantité de café bue pour comparer des périodes de forte et de faible consommation. Surtout, il y voit une application possible : « Si nous parvenons à comprendre comment le café agit sur la digestion et sur les contractions de l’intestin, il serait peut-être possible d’utiliser ce savoir pour stimuler les mouvements de l’intestin de manière naturelle. Ce serait extrêmement précieux ».

Le café est déjà associé, selon l’université, à un risque réduit de maladies cardiovasculaires, de diabète, de dépression et de plusieurs cancers. Enfin, les auteurs de l’étude rappellent qu’il contient plus de 1 000 composés bioactifs, ce qui explique pourquoi son action sur l’organisme reste difficile à cerner.