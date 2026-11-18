Le Bénin disputera une deuxième CAN consécutive, une première dans son histoire. Ainsi, après avoir terminé la quatrième journée avec dix points dans le groupe F, les Guépards joueront leur sixième phase finale au total. Le Maroc, le Burkina Faso, le Mali et le Cameroun ont eux aussi validé leur billet mardi 17 novembre 2026, et le Sénégal avait ouvert la marche plus tôt dans la journée, grâce à une victoire du Mozambique en Éthiopie. Tous seront présents du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Mais le tournoi réunira 24 équipes, et neuf billets seulement sont attribués, hôtes compris. Du coup, quinze places restent à prendre, et plusieurs poids lourds du continent n’ont pas encore fixé leur sort.

Le Bénin et le Burkina Faso passent ensemble

Le sort du groupe F s’est joué à Nouakchott. Le Burkina Faso y a battu la Mauritanie 3-1, avec des buts d’Aboubacar Camara (12e), de Lassina Traoré (27e) et d’Elohim Kaboré (89e), Mohamed Ali Diadié réduisant l’écart à la 75e minute. Ce résultat a validé la place du Bénin, déjà vainqueur de la Centrafrique (1-0). Ainsi, avec six points d’avance sur leurs poursuivants, les deux équipes ne peuvent plus être rattrapées.

Pourtant, tout avait commencé par un match nul 1-1 au Burkina Faso. Ensuite, les hommes de Gernot Rohr ont gagné leurs trois autres rencontres.

Maroc, Mali et Cameroun suivent

Le Maroc a fait le travail à Rabat, grâce à un but d’Abdellah Ouazzane à la 22e minute contre le Niger (1-0). Et comme le Gabon a perdu au Lesotho (2-1), les Lions de l’Atlas sont désormais hors de portée de leurs poursuivants avec 12 points en quatre matchs.

De son côté, le Mali s’est imposé 2-0 au Rwanda, avec des réalisations de Modibo Sagnan et de Gaoussou Diarra. Avec le Maroc, il est la seule équipe à signer un sans-faute sur ces quatre journées. En effet, les Aigles n’ont jamais dépassé les quarts de finale lors des deux dernières éditions.

Quant au Cameroun, vainqueur de la Namibie (3-0) la veille, il a dû attendre le verdict d’un autre match. Il s’est donc qualifié sans jouer, grâce à la victoire 1-0 des Comores contre le Congo, sur la première réalisation internationale de Ben-Chayeel Hamada.

Quinze places à jouer en mars

Les deux dernières journées se disputeront du 24 au 30 mars 2027. La Côte d’Ivoire, la RD Congo et la Guinée-Bissau comptent dix points chacune et n’ont besoin que d’un point. Pour leur part, l’Égypte, avec huit points, et l’Algérie, avec sept, restent en course.