CAN 2030 : la CAF évalue le projet de candidature commune des pays de l’AES

Le Burkina Faso a accueilli une première mission d’évaluation de la Confédération africaine de football (CAF), dans le cadre du projet de candidature commune des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) à l’organisation de la CAN 2030, une compétition dont le calendrier fait actuellement l’objet d’une réorganisation par l’instance africaine.

Conduite par Emmanuel Newton Dasoberi, manager professionnel de football, la délégation de la CAF a effectué plusieurs visites de terrain afin d’apprécier les capacités du Burkina Faso à accueillir une compétition de cette envergure. À cet effet, elle s’est rendue au Stade du 4-Août, au Centre d’entraînement des Étalons (COMET) ainsi qu’à l’hôtel Lancaster Ouaga 2000 dans le but d’examiner les installations sportives, les possibilités d’hébergement et les ressources humaines susceptibles d’être mobilisées.

À l’issue de ces visites, la délégation a été reçue par la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annick Pikbougoum/Zingue Ouattara. Les échanges ont également porté sur les capacités d’accueil et les moyens organisationnels nécessaires à la tenue du tournoi. Toutefois, cette première mission ne constitue qu’une étape du processus d’évaluation. D’autres équipes d’experts de la CAF sont attendues pour examiner des aspects complémentaires, notamment la sécurité, les technologies de l’information, les infrastructures et les dispositifs sanitaires.

Créée en 1957, la Coupe d’Afrique des nations constitue la principale compétition de football entre sélections nationales masculines en Afrique. Organisée par la CAF, elle rassemble depuis 2019 vingt-quatre équipes en phase finale. Au-delà de l’enjeu sportif, son organisation représente un défi important pour les pays hôtes, qui doivent mobiliser des infrastructures adaptées, des capacités d’hébergement, des dispositifs de sécurité et des moyens logistiques conséquents.