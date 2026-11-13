Canada : un Ghanéen de 18 ans tué par balle à Toronto, sa famille réclame justice

Le jeune Malik Abass, surnommé Prince par ses proches, est mort le samedi 7 novembre 2026 après une fusillade à Etobicoke, dans l’ouest de Toronto, au Canada. Selon la police de la ville, citée par CP24, les agents ont été appelés vers 16h30 près des rues Rathburn et The East Mall. Mais le ou les tireurs avaient déjà quitté les lieux à leur arrivée. Ainsi, malgré des tentatives de réanimation sur place, ce jeune Ghanéen a été déclaré mort à l’hôpital.

Cette affaire porte à 33 le nombre d’homicides recensés à Toronto depuis le début de l’année. Aussi, la famille de la victime se retrouve dans une situation fragile : arrivée au Canada il y a près de quatre ans, elle s’était installée à Mississauga cinq mois plus tôt seulement. Malik Abass était le deuxième enfant d’une fratrie de quatre, élevée par sa mère.

Le jeudi 12 novembre, l’association Zumunta African Muslims Association of Canada a organisé une veillée aux chandelles dans une ruelle d’Etobicoke. Pour son représentant, Nurudeen Hussain, c’est toute la communauté ghanéenne de la ville qui est touchée : « Nous sommes ici pour continuer à pleurer la perte de notre fils. Il avait seulement 18 ans. Il est venu au Canada il y a moins de quatre ans pour une vie meilleure ».

Pour sa part, son petit frère Ramadan, 11 ans, demande lui aussi des mesures : « Je veux justice pour mon frère ». Pourtant, une organisatrice communautaire, Evelyn, affirme qu’aucune autorité n’a pris contact avec la famille. Enfin, la police de Toronto a indiqué le même jour n’avoir aucun nouvel élément à communiquer et invite toute personne détenant des informations à se manifester.