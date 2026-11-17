L’Institut Curie a présenté le 30 octobre 2026, en France, la radiothérapie stéréotaxique comme une nouvelle option contre le cancer de la prostate localisé chez les patients non opérés. Ainsi, le traitement se fait en cinq séances, contre 33 à 37 pour la radiothérapie classique. Cette annonce intervient pendant le mois de sensibilisation aux cancers masculins.

Le rythme du traitement change aussi. En effet, les cinq séances ont lieu un jour sur deux, soit environ deux semaines au total, alors que la radiothérapie conventionnelle impose de venir du lundi au vendredi pendant six semaines et demie à sept semaines et demie. De plus, la technique délivre de fortes doses de rayons avec une très grande précision, ce qui préserve les tissus sains autour de la prostate. L’institut résume la place de cette méthode ainsi : « La radiothérapie stéréotaxique est une nouvelle option thérapeutique dans les cancers de prostate localisés non opérés ». Il ajoute que son efficacité est comparable à celle de la radiothérapie classique et que sa toxicité est similaire, mais il ne donne aucun chiffre pour le confirmer.

Un déploiement prévu d’ici 2027

L’Institut Curie compte proposer cette technique d’ici 2027 aux patients atteints d’un cancer localisé non opéré. Or ces situations représentent plus de 80 % des cas au moment du diagnostic. Le centre dispose de 15 salles de traitement réparties entre Paris, Saint-Cloud et Orsay, et réalise plus de 97 000 séances de radiothérapie par an.

Un essai pour les patients opérés en rechute

Les patients déjà opérés ne sont pas concernés pour le moment. Pourtant, après une chirurgie, la maladie revient dans 10 à 50 % des cas sur dix ans. Une radiothérapie de rattrapage permet alors une survie sans rechute dans 75 à 85 % des cas, et elle est parfois associée à six mois d’hormonothérapie.

Pour savoir si cinq séances suffisent aussi dans cette situation, l’institut prépare l’essai HyPORT-01. Il sera le premier essai randomisé à comparer 33 séances classiques et cinq séances stéréotaxiques chez des patients opérés en rechute. Il doit inclure 450 patients dans 35 centres français sur trois ans, avec une ouverture prévue au second semestre 2027. Son coordinateur, le Pr Gilles Créhange, chef du département de radiothérapie oncologique de l’institut, en attend des retombées concrètes pour les malades : « Cette étude devrait permettre à moyen terme de proposer la radiothérapie stéréotaxique aux patients opérés en rechute. Cela aura un impact très positif sur la qualité de vie des patients ainsi que des impacts médico-économiques significatifs ».

Enfin, le cancer de la prostate reste le plus fréquent des cancers masculins en France, avec près de 60 000 cas recensés en 2018.